CEO de Apple habla sobre posible investigación, pero niega monopolio

Poco después de reportes de agencias en los que fuentes aseguran que el Gobierno de EE. UU. está alistando investigaciones antimonopolio contra Facebook, Google, Amazon y Apple, el presidente ejecutivo de la firma de la manzana Tim Cook, negó la consideración de la compañía como un monopolio.

En una entrevista con CBS News, Cook dijo que Apple controlaba una parte moderada del mercado, pero que no era demasiado grande, y no estaba de acuerdo con las llamadas de algunos políticos estadounidenses de que la compañía se dividiera.



"Con el tamaño, creo que el escrutinio es justo. Creo que deberíamos ser examinados ”, dijo. Pero, agregó, "no creo que nadie razonable llegue a la conclusión de que Apple es un monopolio".



A pesar de que podría venir una investigación de gran alcance con supervisión dividida entre la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia, los funcionarios de las instituciones todavía deben decidir si abrir investigaciones formales.



Las acciones de Apple y otros gigantes tecnológicos, Facebook, el dueño de Google Alphabet y Amazon cayeron el lunes luego de las noticias sobre la posible investigación. Si bien, las acciones subieron levemente en las operaciones previas al mercado el martes.



