El 20 de octubre de 2021 llegó a las instalaciones del Ministerio de las TIC, en el centro de Bogotá, Carmen Ligia Valderrama.



Con un decreto bajo el brazo que la encargaba como ministra de esa cartera, también inició labores con una dura tarea sobre los hombros: rescatar los 70.000 millones de pesos que en la gestión de su antecesora se anticiparon de manera fraudulenta a la Unión Temporal Centros Poblados, por un contrato de conectividad en zonas apartadas.

Y más importante aún: enderezar, precisamente, el total de ese acuerdo que por 10 años llevará internet gratis a millones de personas, una de las metas de gobierno de Iván Duque que se veía seriamente comprometida por el escándalo.



“Lo primero que hice cuando me posesioné fue entrar y saludar, piso a piso, a cada una de las personas del Ministerio. Me encontré con un equipo golpeado, un equipo con una tradición muy importante de profesionales maravillosos, una tradición que también debíamos rescatar”, dijo a EL TIEMPO la ministra Valderrama.



Su primera tarea, por tanto, fue hacer un diagnóstico preciso y claro de la situación: “Me encontré con un rompecabezas de miles de piezas con variables penales, contenciosas, administrativas, financieras, con acciones de tutela y acciones populares, más una presión general muy fuerte por liquidar (el contrato) y volver a iniciar el proceso, algo que menos mal no se hizo”, reconoce.



De haberlo hecho así, explica, se hubiera echado a la basura el arduo trabajo por diseñar un contrato con vigencias futuras a diez años para beneficiar a millones con conectividad.



“Al revisar todo entendí que acá no estábamos rescatando solo 70.000 millones de pesos; estamos rescatando un billón de pesos por 10 años de conectividad gratuita”, dice, no solo para niños en colegios remotos del país, sino para campesinos, comunidades lejanas e incluso Fuerzas Militares.



Y tomó una segunda decisión: crear un grupo élite legal que se encarga de “cuidar que cada paso que estamos dando sea tan riguroso que nos impida fallar” en el objetivo principal de llegar hasta el cobro coactivo de los famosos 70.000 millones del anticipo.

Que a propósito en realidad a hoy son más de 74.000 millones, sumados intereses y costos de indexación de esos recursos en las arcas del Estado.



Tanta filigrana judicial busca que en cada movimiento se garantice que se cumplen con todos los requisitos y términos de Ley, “porque lo peor que nos puede pasar es cometer un error que haga que se nos caiga todo el proceso”.



Y ya se han surtido gran parte de esos requisitos que la ley de contratación impone en estos casos.



Paso a paso

Hoy hay tres avances tangibles en el caso de Centros Poblados y la recuperación del anticipo: primero se decretó el embargo definitivo de bienes y maquinaria por el valor de la cláusula penal del contrato, por 39.000 millones de pesos.



“Ya se decretó el cobro coactivo en este caso y tenemos embargos de inmuebles, lotes, maquinaria amarilla, todo ya inventariado y debidamente registrado”, comentó la Ministra.



Seguirá un proceso de remate de esos bienes para captar los recursos de la cláusula.



Lo segundo: ya se liquidó el contrato con Centros Poblados, un proceso necesario para recuperar los 70.000 millones y que tuvo que pasar por varios estados, con extensos términos contemplados en la ley, como por ejemplo intentar primero la liquidación bilateral, consensuada, que no se logró ante el silencio del contratista.



“Entiendo la presión por la demora, pero debemos respetar el debido proceso y el derecho a la de defensa. No podemos fallar y cada detalle lo trabajamos con rigurosidad”, apunto la ministra TIC.



En tercer lugar, una vez liquidado el contrato, arrancó el proceso de cobro coactivo del anticipo, el cual también tiene sus etapas, de carácter persuasivo primero (que paguen por las buenas), “luego se les notifica el no pago para que al final hoy ya tengamos expedido el mandamiento de pago, donde están obligados a pagarnos el anticipo”, explicó la ministra Valderrama.



Vale la pena aclarar que el contrato de conectividad con Centros Poblados no fue un acuerdo de compra de tecnología, sino que se trata de un contrato de aporte.



“Nosotros no compramos aparatos sino que aportamos unos recursos para garantizar un servicio gratuito de conectividad por 10 años en ciertas regiones del país”, explica la ministra Carmen Ligia Valderrama.



Y por esa modalidad contractual, de aportes, el Ministerio TIC no puede recibir bienes como pago del anticipo de los 70.000 millones de pesos.



Quedará en manos de los entes judiciales, con ese mandato de pago ya emitido, recaudar los dineros o los bienes materiales de Centros Poblados, los cuales debe rematar para convertirlos en recursos y devolverlos al Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Futic).

Rescatar el contrato

Ahora bien, una vez liquidado el contrato, embargados bienes por el valor de la cláusula penal, y surtido el proceso de cobro hasta el mandamiento de pago, en paralelo la ministra Valderrama se enfocó en rescatar la totalidad de contrato para poder cumplir con la promesa de conectividad.



La ley dice que si un contratista incumple y no lleva más del 50 por ciento del contrato ejecutado, se permite adjudicar ese acuerdo a quien quedó de segundo en el proceso, es decir, a la unión temporal de ETB y Skynet. En ese aspecto también hay buenas noticias: “ya hay suscrito un memorando de entendimiento con ETB y Skynet, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y las vigencias futuras”, señala la ministra Valderrama, lo que significa que en próximas semanas se anunciará que esa región B, originalmente entregada a Centros Poblados en diciembre de 2020, se habrá rescatado y comenzará su despliegue en escuelas y centros rurales de varias regiones del país.



“Al país se le llenó de una desesperanza que no era justa porque la conectividad no depende de un solo contrato sino de muchos frentes y esfuerzos”, comentó la ministra TIC.

Avances en conectividad

Según el más reciente reporte de conectividad del Ministerio TIC, a septiembre del año pasado se han registrado 43,9 millones de colombianos conectados a internet “a través de redes fijas o móviles, desde 29 millones de personas conectadas reportadas al inicio de este gobierno de Iván Duque”, afirma la ministra Carmen Ligia Valderrama.



Dichos avances han sido por varios factores: el despliegue de redes móviles de 4G, producto de las obligaciones que adquirieron los operadores en la subasta de espectro del 2019. “En ese momento el cubrimiento de 4G en el país era del 9,7 por ciento. Nuestros cálculos indican que al 2025 el 80 por ciento del territorio contará con conectividad móvil 4G”, sostiene la ministra. Otro programa que ha permitido conectar gratis a más de 340.000 personas ha sido Navegatic.

“Hemos entregado tarjetas SIM con datos y minutos a estudiantes (de los tres últimos años de bachillerato y de universidades públicas) así como a mujeres emprendedoras, totalmente gratis incluido el servicio”, dijo.



También está el plan de ‘Hogares conectados’, con el cual 345.343 familias cuentan con acceso a internet fijo en sus casas mediante tarifas sociales que son de 8.600 pesos para hogares de estrato 1, y de 19.000 pesos para hogares de estrato 2, programa en el cual participan operadores privados de internet, quienes reciben el subsidio estatal y lo trasladan a las personas más necesitadas. De otro lado, el plan de ‘Zonas digitales’, 2.638 de ellas desplegadas en plazas y sitios públicos en poblaciones y ciudades de todo el país, ha logrado conectar, mediante acceso wifi gratuito, a más de dos millones de personas.



Finalmente está el nuevo régimen satelital, recientemente decretado, un nuevo marco de prestación de servicio de este tipo de conectividad, que tiene la gran ventaja, según la ministra Valderrama, “de permitir el despliegue y de llevar internet a zonas realmente alejadas e imposibles de acceder mediante tecnologías cableadas o inalámbricas, ahora con un marco que reduce hasta en 80 por ciento la contraprestación que debían pagar los operadores satelitales” y que hará, por tanto, que el valor de su servicio ahora sí sea competitivo y asequible a más personas y empresas.

¿Y el 5G?

Un de las preocupaciones del sector de telecomunicaciones es el rezago de Colombia en el ingreso de las redes de 5G.



Para ello se requiere de un marco técnico, regulatorio y sobre todo de mayor espectro para que quienes invierten en el despliegue de esas tecnologías tengan todo para hacerlo.



No obstante, la ministra Valderrama considera que se ha avanzado también en este aspecto.



“Vamos avanzando pese a todo. Están funcionando 50 pilotos de redes 5G en siete ciudades, con seis empresas. Esos puntos nos permiten tener avances en el sector agropecuario, con sensores de control de clima; en salud, con pruebas triage en el domicilio de los pacientes; en minería, en Antioquia, hay un piloto de control y gestión remota de la actividad minera, a bajo costo y con seguridad del personal”, reveló la ministra.



También contó que el Ministerio TIC, con apoyo de la Agencia Nacional del Espectro (ANE), desarrolló un proyecto de decreto que organiza los topes de espectro y que además “permite abrir las frecuencias alta y media, ideales para la tecnología 5G y proteger así la conectividad para los colombianos”.



En otros países como Estados Unidos no cuentan con una organización detallada de las bandas de 5G, lo que ha generado tropiezos con otras industrias como la aeronáutica, la cual se opone al 5G por las interferencias que ocasionan riesgos para la comunicación aérea y el uso de sus frecuencias.



También se evaluó el marco jurídico y de las valoraciones de las frecuencias para que “quede todo listo: topes de espectro claros y bandas liberadas”, dijo Valderrama. A la pregunta de si tendremos subasta de espectro para 5G en lo que queda de Gobierno, fue contundente su respuesta: por el segmento liberado por el segmento satelital, “los tiempos son difíciles”.

¿Cómo se originó este caso?

En junio del año pasado se supo que la Unión Temporal Centros Poblados, una de las adjudicatarias de una licitación del Mintic, para darles conectividad a internet por cerca de 11 años a 14.745 colegios oficiales del país, presentó garantías falsas del Banco Itaú que le permitieron acceder a un adelanto de 70.243 millones de pesos.



Esto se descubrió tras una reunión en la que se evidenciaron atrasos en las obras, que llevaron al supervisor del contrato a realizar un proceso de incumplimiento.



Tras una denuncia penal del Ministerio, en agosto se declaró la caducidad, no solo del contrato sino de todos los que los miembros de esa unión temporal tenían con el Estado.



El escándalo le costó el puesto a la exministra Karen Abudinen, quien renunció luego de que en septiembre se anunció la liquidación del contrato por 1,07 billones de pesos.



JOSÉ CARLOS GARCÍA R.

Editor Multimedia

En Twitter: @JoseCarlosTecno