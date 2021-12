Luego de evaluar las diferentes escenarios tras la caducidad del contrato que tenía asignado la Unión Temporal Centros Poblados por más de 1 billón de pesos para conectar a internet a más de 7.000 puntos en zonas rurales, la ministra de las TIC, Carmen Ligia Valderrama, quien asumió el cargo el octubre pasado, anunció que el proyecto queda en manos del segundo mejor oferente en la licitación, la Unión Temporal Colombia Conecta, integrada por ETB y Skynet.



Valderrama, en entrevista con EL TIEMPO, contó cuál son los pasos que siguen en este proceso.



Llegó al cargo hace dos meses en medio de una fuerte tormenta política, ¿cómo recibió el Ministerio?

Llegué al Ministerio en una circunstancia en la que había y sigue habiendo

desafíos muy importantes. Esto nos implicó en primer lugar, que de acuerdo con mi experiencia en gestión pública siguiera generando todas las políticas para que el Ministerio avanzara; aquí hay un trabajo de tres años que este Gobierno ha implementado en este sector, por eso lo primero fue continuar políticas que ya venían marchando, fortaleciéndolas y permitiendo que se siguieran ejecutando. Pero había temas muy importantes que ameritaban un estudio especial en la materia, como el de Centros Digitales, nuestra situación responsable era verificar en qué estado estaba y eso fue lo que hicimos, llegamos a constatar desde lo técnico, lo jurídico y lo financiero cómo se encontraba la situación.

ETB y Skynet, a través de la Unión Temporal Colombia Conecta, asumirán el contrato que tenía Centros Poblados, ¿cómo se tomó la decisión?

Aquí teníamos que tener claro cuáles eran los objetivos del proyecto para tomar la decisión y la conclusión fue hay varios derroteros: llevar la conectividad, rescatar los 70 millones de pesos del anticipo, verificar cómo implementar el mecanismo jurídico para que se ejecutara el recurso que había estado destinado. Hay muchas variables penales, disciplinarias, contenciosos, pero ante todo eso no podíamos perder de vista el objetivo primario de conectar, especialmente las zonas rurales y los niños y niñas del país.



Y el segundo es que en las decisiones que adoptamos para asumir todo esto tenemos que seguir pensando en que aquí hubo un daño muy importante y eso no puede quedar impune. Nosotros tenemos que implementar todos los mecanismos, desplegar todos nuestros esfuerzos para que se responda por ello.



Entonces, por eso la pregunta que buscamos responder para tomar la decisión fue mirar cuál era el vicio en el proceso y la respuesta es clara, el problema no fue en el proceso licitatorio, el proceso licitatorio no tiene vicios, ahí se presentaron 10 oferentes, quedó de primera la Unión Temporal Centros Poblados, quedó de segunda la Unión Temporal Colombia Conecta, que conforma la ETB y Skynet. Lo que ocurrió fue un problema, cuando al primero se le adjudica al contrato y hay que formalizarlo; luego el vicio está en el contrato, no en el proceso licitatorio; entonces, si el proceso licitatorio está bien lo qué podemos hacer es acudir a la norma, que nos dice que si el primero no cumple se vaya al segundo y eso es lo que estamos haciendo.

Diferentes veedurías que han seguido el proceso han indicado que se debía hacer una nueva licitación, ¿se contempló esta opción?

Esa preocupación es absolutamente legítimas y de hecho fue parte de lo que nosotros hicimos, verificar en qué estado estaba todo el proceso licitatorio y el contrato, buscar cuáles eran las alternativas. Una alternativa sí era efectivamente que liquidáramos muy rápidamente, caso en el cual si hubiéramos hecho eso rápidamente, sin haber coordinado instrumentos o herramientas internas a nivel de Gobierno Nacional, muy posiblemente hubiéramos perdido todo el proceso que ya venía avanzado, sobre todo las vigencias futuras; es decir nos tocaba empezar desde cero para poder adjudicar un nuevo contrato. Pero aquí, revisando todo en detalle con lupa, logramos constatar que el proceso licitatorio no estaba viciado; luego rescatando cual había sido el resultado de esas opciones que habíamos recibido, por eso es que podemos dar el paso con absoluta certeza y la seguridad jurídica de poder suscribir el contrato con las empresas ETB y Skynet.



¿Durante el proceso se habló con los otros oferentes del proceso para conocer si mantenían las propuestas que presentaron en la licitación del año pasado?

Hicimos una evaluación absolutamente objetiva, estaban los antecedentes, las pruebas documentales, nosotros verificamos el régimen jurídico, qué alternativas nos daba nuestro régimen en Colombia y con base en ello fue que nosotros procedimos. Por supuesto aquí cuenta la voluntad del segundo oferente y ellos ya han manifestado expresamente que efectivamente van a proceder.

¿Cuándo esperan que se esté firmando este nuevo contrato con la Unión Temporal Colombia Conecta?

La Ministra de las TIC señaló que evaluaron tener una nueva licitación para el proyecto. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Nosotros quisiéramos resolver esto cuanto antes y en parte no haber perdido este tiempo que ha tenido que sacrificar el país por estas circunstancias tan desafortunadas, pero pues hay que ser muy cuidadosos.



Nosotros ya empezamos con este proceso contractual con ETB y Skynet, una vez logremos formalizar se inicia con un acta de inicio, se denomina así este acto administrativo, y con esto ellos empiezan a instalar los centros digitales. Ahí hay un plazo máximo de 16 meses, que no quiere decir que solo a los 16 meses los vamos a tener, no, ellos empezarán a constituir esos espacios y pueden comenzar a implementar la prestación del servicio de Internet, que finalmente es el objeto del contrato.



Luego ahí ya esperaríamos estar superando en la instalación de todos los centros digitales, son 10 años de servicio de Internet gratuito para todos los niños y niñas en la zona rurales.

Es decir, ¿en los primeros meses del próximo año ya se va tener el primer colegio conectado con la Unión Temporal Colombia Conecta?

Sí, eso esperamos y además van a ir saliendo poco a poco, hay una programación

que se tiene justamente con ellos y esa programación es la que nos va a permitir que vayan entrando en funcionamiento cada uno de los centros digitales.



La propuesta que presentó ETB y Skynet es para conectar a 6.589 centros, el contrato con Centros Poblados contemplaba la meta de 7.277 colegios, ¿qué va a pasar con los 688 centros que quedan por fuera del proyecto?

Nosotros como Gobierno tenemos planteada esta meta desde el comienzo, sabíamos que no podíamos depender de un solo proyecto aquí hay muchos proyectos marchando que responden a la conectividad y nos permite que tengamos otras alternativas en las que vamos a considerar esos 688 puntos y los vamos a incluir para garantizar que tengas esa conectividad.

Centros Poblados manifestó que ya habían comprado unos equipos con los anticipos, ¿qué va a pasar con ellos?

Esto es muy importante y es que claramente nosotros no recibimos equipos. Lo que hay de por medio es un contrato que denominamos contrato de aporte para que se preste un servicio público esencial, lo que quiere decir es que nosotros no estábamos contratando para adquirir equipos, por lo que no podemos recibir ninguna clase de dispositivos. Por eso la respuesta de qué va a pasar con ellos no la tengo yo, le corresponde a los propietarios de esos equipos, que tendrán que disponer de los

mismos.



¿Cómo van a recuperar los 70 mil millones de pesos que recibió Centros Poblados de anticipo?

Los 70.000 millones de pesos tendrán que ser reintegrados en su totalidad, nosotros no esperamos nada distinto. Esa liquidación ya ha sido suscrita y notificada a los contratistas y lo que sucede es que ellos tienen tres días para que paguen voluntariamente la liquidación del acto administrativo, si efectivamente no están de acuerdo ellos pueden presentar diferentes recursos y procederán las etapas correspondientes.

Pero, nosotros claramente vamos a iniciar el cobro coactivo de esas sumas que además no tendrán que responder solo por el anticipo de los 70.000 millones, sino con los intereses correspondientes.



Pero aquí hay otra cifra importante, en los contratos se incluye la denominada cláusula penal que se pone automáticamente en marca cuando se incumple el contrato, cosa que aquí pasó, y la cláusula penal es por 39 mil millones de pesos, ya estamos haciendo ese cobro, inclusive es un procedimiento de cobro coactivo que ya tiene embargos.



Es decir, ¿en cuánto tiempo recuperaría el Estado ese dinero?

Nosotros estamos implementando todo para que sea cuanto antes, pero depende de muchas variables que no me permiten dar una fecha exacta, pero sin lugar a duda, la velocidad es una de las principales herramientas que estamos teniendo en consideración para que todas las decisiones se hagan cuanto antes.

El proyecto de Centros Digitales está dividido en dos partes, una le correspondía a Centros Poblados y el otro lo está ejecutando Comcel S. A. (Claro Colombia), ¿cómo avanza ese contrato?

Va avanzando, ellos están ejecutando, los detalles son muy variados porque

tienen tiempos y unas ubicaciones específicas. Lo que es cierto es que aquí hay toda una conformación que nos permite garantizar no solamente el monitoreo, sino que haya una interventoría, esto no es el Ministerio recibiendo los centros digitales y poniéndolos en marcha, sino que hay una interventoría que recibe justamente esos puntos, da la aprobación para entender que ya pueden entrar en operaciones y ahí comienzan los tiempos para prestar ese servicio de internet. Dentro de toda esta dinámica estamos haciendo un riguroso seguimiento y este contrato, como en cualquier contrato del ministerio, esperamos que haya un total cumplimiento.

La meta que tiene este Gobierno es cerrar el mandato con la meta del 70 por ciento de hogares conectados a internet, ¿cómo va ese propósito?

Si a mí me ponen una tarea yo la hago y eso es lo que estamos haciendo hasta el último minuto, estaremos insistiendo y trabajando por cumplir con esa gran expectativa. Hay unos avances muy importantes, la medición de diciembre del año pasado iba en casi el 57 por ciento y falta contar todo el esfuerzo que se ha desplegado durante el 2021 más lo que tengamos el 2022.



Otro tema pendiente es el decreto que presentaron a comentarios sobre la asignación del espectro para redes 5G, ¿qué va a pasar con esto?

Con el decreto que presentamos estamos abriendo una banda media que va a permitir que la tecnología 5G fluya de una manera más eficiente, eso es importante, no solamente por la regulación en materia del espectro, sino por lo que genera para el futuro tecnológico del país. En ese momento el decreto está para comentarios, nosotros tenemos la obligación de recibir todas esas observaciones y con ellas construir un proyecto final, que además tiene que pasar por abogacía de competencia, para finalmente será expedido. Esto se suma a otros frentes que estamos trabajando de 5G, como los planes piloto que ya hoy son casi 50 alrededor de todo el país, en siete ciudades, ejecutados por seis empresas nos permite augurar un muy buen futuro y los mejores avances en 5G.

Le quedan ocho meses de Gobierno, ¿en que se va a concentrar en lo que queda de mandato?

Nuestra focalización va en las mismas metas que desde el primer día el presidente Iván Duque ha compartido al país, la conectividad que es importantísima y seguiremos trabajando para que no solamente se generen proyectos que nos permitan conectar si no las condiciones jurídicas y técnicas de manera que podamos aportar en conectividad. El segundo gran objetivo es la transformación digital, nosotros tenemos que no solamente conectar sino generar todas las herramientas para que los colombianos usemos y nos apropiemos de la tecnología, acá hay un enorme trabajo que ya estamos desplegando, donde muy especialmente resalto lo que tiene que ver con Gobierno Digital, si hay un mecanismo que nos permita acercar la tecnología a todos los colombianos es la prestación de todos nuestros servicios como Gobierno desde el punto de vista digital, autenticarnos digitalmente todos los ciudadanos colombianos, poder acceder a lo que tenemos ya creado que es nuestra carpeta ciudadana digital, donde se encuentran los trámites virtualmente.

