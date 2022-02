Los smartphones tienen una tecnología que permite tenerlos en modo 'siempre encendido', una característica única en los celulares inteligentes. Aunque no exijan apagarlos a menudo, es más, apagarlos todas las noches tampoco es bueno hacerlo siempre.



En esa ventana delicada de apagarlos cada cierto tiempo puede tener buenos efectos en el celulares. Bob Motamedi contó en 'Business Insider' que con apagarlos una vez a la semana por un corto tiempo puede tener buenos resultados para mantener saludable la vida de la batería de su teléfono.

Realmente, el truco está en la cantidad de aplicaciones que se tienen abiertas en segundo plano durante su uso continuo. Cuando se apagan los teléfonos, se suspenden las aplicaciones, pero al volver a prender se reinician las aplicaciones. Esto puede desgastar la memoria interna del teléfono, además de exigirle a la batería.



La recomendación, aparte de apagar el teléfono una vez a la semana por alrededor de 15 o 20 minutos, es revisar cada cierto tiempo las aplicaciones abiertas en simultáneo en el teléfono y cerrar las que no serán utilizadas por el usuario.



(Más como esto: Consejos para cuidar la batería de su celular y que dure más).





Si además, decide eliminar aplicaciones que ya no usa, debería reiniciar el teléfono pues esto puede eliminar elementos de la memoria caché y de los paquetes informáticos que quedan en la memoria del teléfono.



Bob Motamedi cuenta que realmente una de las peores cosas para la batería de los teléfonos es ponerla a cargar antes de lo necesario. Lo más recomendable, es que se dejé llegar casi al 0% batería para cargarlo hasta el 100%. Motamedi explica que si no la batería acorta su vida útil pues nunca “aprende” a cargar a la totalidad de su capacidad.

Más noticias

No paran los robos violentos de celulares en Santa Bárbara

¿Chao, humanos? Robot es nombrada como la mejor empleada de empresa

Video: roban en 15 segundos un local comercial en Cali

Estos son los celulares Xiaomi que se actualizarán con MIU 13

Los celulares que más radiación emiten al recibir llamadas, según estudio

Tendencias EL TIEMPO.