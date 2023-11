Los celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp a partir del 1 de diciembre

WhatsApp nunca para de generar actualizaciones, bien sea para implementar nuevas medidas de seguridad o también para añadir funciones con las que pretende mejorar la experiencia de los usuarios.



Sin embargo, muchas veces estas actualizaciones no están disponibles para todos los usuarios.

A pesar de que esto no significa que se eliminará del todo la aplicación de los celulares que dejan de ser compatibles, sí hay que decir que al no recibir las actualizaciones pertinentes, los dispositivos empiezan a quedar cada vez más apartados de las versiones mejoradas y, de presentarse algún problema, no contarán con el servicio de soporte.



Una de las más recientes novedades al respecto tiene que ver con que a partir del 1 de diciembre una serie de dispositivos dejarán de recibir actualizaciones de WhatsApp y son aquellos que operan con sistemas Android 4.1 e iOS 11. Le traemos la lista de dichos celulares.



Celulares que dejarán de tener WhatsApp

Huawei



Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

ZTE

ZTE V956 – UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo



Samsung



Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2



iPhone



iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus



LG



LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7



Otros celulares



Sony Xperia M

Lenovo A820

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

