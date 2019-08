Xiaomi patentó celular que se carga con energía solar 

La industria de fabricantes de celulares está innovando en diferentes características para solucionar el problema del lento avance de baterías. En esta oportunidad, la compañía china de celulares Xiaomi patentó un celular 'todo pantalla' que integra un panel solar en la parte trasera.

La patente, que fue descubierta por el equipo del portal LetsGoDigital, fue presentada en julio de 2018 ante la WIPO (World Intelectual Property Office). El smartphone incluye una célula fotovoltaica en la mayor parte de la superficie posterior que es capaz de captar la radiación solar.

La célula fotovoltaica sería bastante delgada, lo suficiente para no agregar altura adicional en la parte posterior del teléfono. Foto: Cortesía

Este panel permitiría al celular generar su propia energía para cargar la batería interna. Pese a que el proceso aprovecharía la radiación de la luz solar, no sería necesario dejar el terminal a pleno sol porque el resultado no sería favorable.



Según ilustran las imágenes, la célula fotovoltaica sería bastante delgada, lo suficiente para no agregar altura adicional en la parte posterior del teléfono. Entre las observaciones resalta que el panel será ligeramente curvado para adaptarse a la forma del resto del equipo.



El boceto muestra, además, que el celular no incluiría 'notch'. Aunque no deja claro en qué parte estará ubicada la cámara frontal, medios especializados infieren que la compañía podría estar optando por una tecnología de cámara en pantalla.



En la parte posterior, el celular incluye un módulo de doble cámara con los sensores ubicados verticalmente y con un flash LED entre ambos sensores. Además se identificó que no hay sensor de huellas digitales en el panel posterior, lo que supondría que el módulo del sensor de huellas digitales estaría la pantalla.





