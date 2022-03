¿Han pasado horas y horas y su celular solo ha cargado un pequeño porcentaje? Esta es una problemática muy común dentro de los celulares Android y puede deberse a varios factores. Acá le contamos algunos de ellos y cómo resolverlos.

Componentes dañados

Este punto, aunque puede ser el más obvio, muchas veces no es tenido en cuenta. El cable USB, el conector, el adaptador, el enchufe o hasta el mismo puerto del celular pueden haberse dañado o estar defectuosos, por lo que disminuyen o detienen la energía que llega al teléfono.



La solución es simple, pruebe que todos los componentes estén funcionando de manera adecuada. Cambie el cable, el enchufe, entre otros para ir descartando un posible daño.



Cuide su cargador para una mejor salud de la batería. Foto: iStock

Además, no se olvide de limpiar el puerto de carga con mucho cuidado. También puede llevarlo a un centro especializado para que haga esta tarea por usted.

Cargador inadecuado o carga inalámbrica

Cada celular trae consigo un cargador adecuado y testeado por los mismos fabricantes, lo que garantiza una mejor carga y cuidado a la batería. Es por esto que el utilizar un cargador diferente al inicial puede ocasionar que esta función sea más lenta.



La carga rápida, por su parte, también es uno de los factores que pueden deteriorar los componentes del celular, esto debido a que la tecnología del dispositivo pasa por un mayor estrés, lo que ocasiona un daño progresivo.



En adición, está demostrado que la carga inalámbrica es mucho más lenta que la que es hecha por conexión directa, si usa este tipo de tecnología, puede que su solución sea empezar a conectarlo de nuevo al cable.

Mal uso de las aplicaciones o el teléfono

Asegúrese de cerrar las aplicaciones de segundo plano en Android. Foto: iStock

Tener aplicaciones en uso, pero en segundo plano, hace que el celular tenga que hacer un sobre esfuerzo a la hora de ejecutar cualquier acción. Si a esto se le suma que el dispositivo está siendo usado mientras carga, el tiempo de carga se verá gravemente afectado.



La recomendación es simple: cierre las aplicaciones que no esté usando y deje su celular cargando mientras usted hace otra cosa para que el dispositivo no se recaliente por el esfuerzo.



En el caso de los teléfonos Apple, su tecnología es diferente, por lo que el cerrar las aplicaciones de segundo plano no ayuda a la mejora de la batería, sino que hace que este se esfuerce más a la hora de volver a abrirlas.

La carga está terminando

Cuando la carga del celular está llegando al final, sobre el 80 %, esta empieza a ser más lenta ya que el cargador y el dispositivo regulan la carga para cuidar el estado de la batería.



Para este caso no hay una solución, puesto que esto se programa así con el fin de un bien mayor. Aunque algunos expertos en tecnología recomiendan no dejar cargar el celular más de ese porcentaje y así preservar aún más la batería.

Tendencias EL TIEMPO

