Si se ha quedado sin carga en su celular mientras está en algún lugar donde no hay enchufe ni un cargador cerca, esta herramienta que ofrecen algunos dispositivos Android le puede ser útil.



Se trata de la 'Carga inversa', una opción que se encuentra en ciertos celulares y que permite transferir energía de un dispositivo a otro sin necesidad de un enchufe.



Cabe resaltar que, según el portal especializado 'Xataca Android', muchos de los fabricantes no especifican esta función en las características de los teléfonos, por lo que es recomendable que cada persona compruebe si su celular cuenta con ella o no.



Ahora bien, si desea utilizar esta herramienta, conozca el paso a paso de las dos opciones que existen para hacerlo.



Carga inversa inalámbrica

Para cargar el celular sin necesidad de ningún cable, es necesario juntar las baterías de los dos equipos, el que transfiere la energía (que debe ir hacia abajo) y el que la recibe (que va hacia arriba).



Cabe recordar que esta herramienta se encuentra mayormente en los celulares de alta gama, por lo que lo mejor es primero verificar si su celular cuenta con ella.



Según el diario 'El Comercio', se deben seguir los siguientes pasos para utilizarla:



- Primero, asegurarse de que el móvil que brindará la energía esté cargado al 100 % o lo más que se pueda.



- Luego, ubicarse en la pantalla de inicio y desplegar la barra de Menú, deslizando con el dedo desde arriba hacia abajo.



- Cuando aparezcan varias opciones, activar la que dice ‘Wireless PowerShare’, tiene que estar sombreada de color azul.



Es importante destacar que no es necesario activar la misma función en el teléfono que recibirá la carga, ya que, si lo hace, cualquiera de los dos celulares podría estar brindando energía.



- Por último se deben juntar los dos dispositivos.



Carga inversa a través de cable

Según 'Xataca', esta es la opción más común, la más sencilla de utilizar y, también, la que mejor aprovecha la energía.



Para cargar el celular, se debe utilizar el puerto USB del teléfono y un cable conectado a él. Luego solo se necesitará conectar otro teléfono mediante dicho cable para que la energía se transfiera.



El portal mencionado dice que, para hacer uso de la carga inversa mediante cable, es necesario uno en el que cada extremo disponga de conector USB C.



Por otro lado, en el caso de que se desee cambiar el móvil que presta energía para que la reciba, basta con acceder a la configuración USB de ese teléfono y elegir 'Solo carga'.

