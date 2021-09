¿Quién es quién en el caso MinTIC?

El escándalo por el anticipo de 70 mil millones de pesos por un contrato de la Unión Temporal Centros Poblados con MinTIC (en principio para llevar internet a zonas de difícil acceso) sigue avanzando: ya cobró la salida de Karen Abudinen del ministerio y esta semana se procedió con la captura de tres implicados en el caso que ha indignado a miles de colombianos.



Este martes, en la audiencia de imputación de cargos contra los tres capturados, la Fiscalía aceptó que intentó efectuar la captura de otro implicado en el escándalo pero que, luego de realizar un allanamiento, no fue encontrado.



A continuación le contaremos, nombre por nombre, quiénes tienen que ver con este caso:

Tres capturados y un implicado que no aparece

Emilio Tapia, condenado por el 'carrusel de la contratación' en Bogotá. Foto: Andrea Morena / EL TIEMPO Archivo

Emilio Tapia: hace 12 años fue condenado por el escándalo del 'carrusel de la contratación'. La Unidad Investigativa de EL TIEMPO conoció que varios testimonios de implicados y valiosos predios que tienen que ver con el escándalo, lo vinculan al exconvicto empresario con las garantías falsas del contrato de 1,7 billones de pesos de UT Centros Poblados con MinTIC. Según la Fiscalía, manejaba a través de terceros varias de las empresas que hacían parte de la Unión Temporal.



Luis Fernando Duque: es el representante legal de Centros Poblados. Está vinculado a la investigación por la consecución de las garantías con las que se respaldó el cuestionado contrato -declarado caduco- por 1,7 billones de pesos con el MinTIC. Según la Fiscalía, Duque firmó las garantías falsas y las hizo llegar al ministerio.



Juan José Laverde: es el gerente encargado de Rave Agencia de Seguros y también está envuelto en la consecución de garantías para el contrato de Centros Poblados con MinTIC. Se le incautaron durante su captura dos celulares y documentos de interés para el caso, como un cheque por 30 millones de pesos. Además, fue señalado de hacer el contacto para conseguir la oferta falsa y luego se la envió al representante legal de la UT para que la entregara al Ministerio.



Los tres procesados no aceptaron los cargos imputados y se irán a juicio para intentar demostrar su inocencia. Se arriesgan a penas de entre 6 y 15 años de prisión en caso de ser encontrados responsable.



Jorge Enrique López Benavides: lo señalan de haber falsificado las pólizas usadas en el cuestionado contrato. La Fiscalía intentó efectuar la captura de López Benavides, pero luego de realizar un allanamiento en su contra, no fue encontrado.



Los testigos

Juan Carlos Cáceres Bayona: vinculado a la investigación, está colaborando con la Fiscalía. El testigo, que aspira a un principio de oportunidad, es socio fundador de Novotic, que hace parte de la UT Centros Poblados y de la empresa en Estados Unidos que tenía que conseguir la tecnología para desarrollar el contrato.



Emilio Tapia le habló sobre las empresas con las que se podrían asociar para conformar la Unión Temporal para participar en la licitación. En el celular de Cáceres, entregado por él mismo, se encontraron conversaciones con Tapia en las que se mencionan consignaciones de dinero.



Jorge Alfonso Molina: dice que fue contactado por Emilio Tapia y Juan Laverde para conseguir la póliza falsa y que estuvo en reuniones con ellos dos en el pasado.



Molina también dijo que fue contactado por un abogado identificado como Daniel González, quien le insistió que asumiera toda la responsabilidad de las garantías falsas porque detrás de los hechos había gente muy poderosa. Y añadió que le prometían que lo iban a acompañar en su defensa si decía que lo habían contratado de buena fé y que él había engañado a quienes lo contrataron entregando un documento falso.



Además, indicó que Juan José Laverde le pidió el celular y empezó a borrar los mensajes de las conversaciones que habían sostenido sobre el tema de las garantías.



Otro testigo, dijo la Fiscalía, manifestó que hombres lo amedrentaron y le dijeron que si declaraba en el ente acusador, podrían correr riesgo él y su hijo.

La exministra

Karen Abudinen en el Congreso durante el debate de moción de censura en su contra. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Karen Abudinen, hoy exministra de las TIC, estaba encargada de la cartera en medio de todo el escándalo.



Ella misma ha reiterado públicamente que tanto ella como sus funcionarios fueron engañados por quienes se encargaron de las garantías del contrato de su ministerio con la UT Centros Poblados.



Tras varias semanas en medio de la polémica oficializó su renuncia del MinTIC, tras una petición del presidente Iván Duque.



En la audiencia de imputación de cargos, que continuará el viernes a las 8 de la mañana, se espera que solicite al juez de garantías que se constituya como inocente dentro del caso, ya que ella y sus colegas del MinTIC "fueron engañados por los contratistas quienes presentaron documentos falsos de bancos y aseguradoras", según recopila RCN Radio. Su defensa estará encabezada por el abogado Jaime Lombana.



