AirPods Pro, menos tamaño, pero mayores controles

Con la llegada de una nueva generación de sus audífonos inalámbricos, Apple presentó un diseño renovado y reforzó su apuesta por dotar de inteligencia a los auriculares bluetooth más vendidos del mundo.



Desde su llegada en 2016, los Airpods se han vendido en millones. La pregunta para muchos fanáticos de la marca es: ¿vale la pena hacer un upgrade? ¿Qué tienen de Pro, los nuevos auriculares de la marca?

Sobre los AirPods hay adjetivos como 'lindos' y 'codiciados' que se compensan con críticas como 'perdibles' o 'poco prácticos'. Y aunque para muchos los auriculares siguen siendo una pieza enfocada solo en poder escuchar música, cada vez hay más atención sobre funciones como el control por voz o las habilidades de aprendizaje que buscan mejorar su experiencia en audio.

Experiencias más personales desde el diseño

Lo primero que cambia con los AirPods Pro, que fueron presentados globalmente a finales de octubre, frente a generaciones anteriores es su aspecto. Por ejemplo, el estuche, que conserva el mismo principio de ser fuente de batería para el dispositivo, luce similar al anterior pero rotado horizontalmente. En él cambiaron las bisagras y el orden en el que se disponen los auriculares.

El estuche de carga de los Airpods Pro ofrece hasta 18 horas de batería para uso. Foto: Tecnosfera

La diferencia más evidente fue la llegada de las tan usadas comercialmente almohadillas de silicona, que durante 3 versiones Apple no consideró. Pero su llegada tiene como razón disminuir la queja del 'se caen de mis orejas'. La silicona, que es un poco más rígida que la usada por otros fabricantes, tiene un sistema de integración más corto por lo que entra menos en el oído.



Las almohadillas, de las que se venderán repuestos, son una consecuencia del rediseño de los auriculares, que buscan ajustarse mejor a su oreja, de forma individual.

Las almohadillas de silicona vienen un diseño de más consistencia que otros modelos en el mercado Foto: Tecnosfera

En ese sentido, no solo traen tres pares de almohadillas de silicona de tres tamaños diferentes, sino que al emparejarse con el iPhone, proceso que toma pocos segundos la primera vez y luego resulta automático, el usuario puede hacer pruebas de audio para medir si las almohadillas son las ideales para su oído. Y sí, es posible que usted tenga una medida diferente en cada oreja.

Cancelación de ruido y escucha 'transparente'

La principal característica de estos nuevos audífonos es la llegada del 'noise cancellation' (cancelación de ruido) y la 'transparencia'. Aunque la cancelación de ruido ya existe en el mercado y otros fabricantes tienen sus propias apuestas, el mecanismo de Apple no requiere una aplicación extra en su teléfono y aprende de lo que escucha.



Aunque son más pequeños que los anteriores, cada pieza incluye un chip de procesamiento, llamado H1, y tres micrófonos. El principal es el utilizado para entender comandos de voz como 'llama a Carol' y poder hablar por teléfono; los otros se enfocan en escuchar con uno oye el sonido ambiental y el otro el ruido interno en el canal auditivo.

Sensor de presión en los auriculares Airpods Pro Foto: Tecnosfera

Como resultado, la función de cancelación de ruido mide los niveles de frecuencia en el exterior y el interior para ajustar la transmisión de sonido final. La experiencia resulta estable y se acomoda bien sea que usted esté en un recinto silencioso o decida salir a la calle.



Sobre el modo 'transparencia', algo que en definitiva es bastante útil es la posibilidad de cambiar de un modo a otro con presionar el audífono, con lo que se denomina sensor de presión. Mientras que modelos anteriores reaccionaban a un 'toque', los AirPods Pro tienen una leve hendidura que al ser presionada suena como un clic y permite contestar el teléfono o cambiar el nivel de ruido que se oye con los auriculares puestos.



Los controles por clic permiten que con presionar una vez para reproducir, pausar o contestar una llamada. Al presionar dos veces para avanzar en una pista y tres veces para retroceder.

Otros detalles

Además de esas nuevas funcionalidades, que se controlan directamente desde el teléfono o el Apple Watch, una de las razones por las que un usuario de modelos anteriores podría considerar migrarse a la nueva generación es el tema de la batería. El nuevo modelo ofrece hasta 18 horas de carga



Los auriculares son resistentes al agua (no sumergibles), pero no el cargador portable, por lo que si corrió bajo la lluvia sus audífonos no sufrirán, pero es recomendable que no los cargue hasta que no estén secos.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET