Lo que debe saber de la nueva app de Facebook para niños

Cerca de dos años después de su lanzamiento en EE.UU., la popular aplicación de mensajería para niños Messenger Kids, una app independiente creada por Facebook para menores de 13 años, llega a Colombia y otros 74 nuevos países.



La intención del lanzamiento es ayudar a las familias a conectarse en estos tiempos de aislamiento social por la Covid-19 en un entorno seguro y permitir a los padres, madres y responsables de menores hacer un tránsito a la vida digital de los más pequeños sin perder el control y de forma más gradual.

Teniendo en cuenta que una amplia mayoría de los niños de 6 años en adelante tienen acceso a una tableta o a un teléfono inteligente, prohibirles el uso de redes sociales a los menores de 13 años puede ser una fuente de discusiones familiares constante, pero la regla es que la edad mínima de ingreso a Facebook, Instagram o incluso a Tik Tok es de 13 años.



Según cifras de un estudio de Facebook en Latinoamérica que consultó a más de 5.000 padres y madres con hijos entre los 7 y los 12 años, 93% de los padres aceptaron que los niños tienen acceso a tabletas o dispositivos conectados y que un 90% de los padres desearía tener más control sobre la experiencia en linea de sus hijos.



Messenger Kids, por su parte, está pensada para ese segmento y es una herramienta de chat y videochat grupal. María Cristina Capelo, líder de Política de Seguridad en Latinoamérica para Facebook le contó a EL TIEMPO en detalle cómo opera la aplicación e hizo un énfasis en la importancia de la privacidad en el diseño.



"La idea es dar tranquilidad a los padres y expertos de seguridad, con posibilidades de seguridad, bloqueos y reportes. Pero que además sea una app divertida para los niños y sencilla de entender".

"Messenger Kids es una herramienta para su propia ciudadanía digital (...) Creo que entrar a internet a conectarse con familiares y amigos es la mejor forma de empezar a entender el respeto en línea". FACEBOOK

Cualquier menor de edad que quiera entrar a esta red infantil necesita dos cosas: un padre, madre o tutor responsable que vincule su propio perfil de Facebook y estar de acuerdo con 4 compromisos de seguridad en línea que le enseñan a reportar, bloquear y le explican que la información podrá ser revisada por el adulto responsable.



De ahí para adelante, el menor podrá empezar a conectarse con otros menores de edad, amigos del colegio, primos y niños a su alrededor y con familiares como sus tíos, abuelos y padres. Para agregar nuevos amigos, son los adultos quienes preaprueban las solicitudes de amistad. Los niños no pueden eliminar a sus padres responsables.



A la hora de agregar al amigo del colegio, el adulto va a encontrar que su interacción puede ser con el responsable adulto de la cuenta del menor que entra en contacto con su hijo. A la hora de chats grupales, los menores hablan por Messenger Kids y los adultos por la mensajería tradicional. Sin embargo, como medida de protección, los adultos no podrán enviar emojis o GIF que no estén aprobados dentro de Messenger Kids.



El adulto vinculado al perfil del menor además tienen la posibilidad de revisar en un panel de control que aparece en su perfil propio qué actividades realizaron los niños mientras usaron la aplicación. Sabrán con quién hablaron y qué tanto en los últimos 30 días de actividad.



Así mismo, para abordar una de las principales preocupaciones de defensores de derechos de la infancia y padres de familia, Messenger Kids permite a los adultos responsables del menor acceder a las fotografías que intercambió en un chat, en los últimos 7 días, revisarlas y eliminarlas si así lo desea.



"Kids puede ser una herramienta para abrir conversaciones familiares que son muy importantes. Como padres, tenemos miedo de la apps que no conocemos, pero hay que acostumbrarnos y acostumbrarlos a ellos a conversar sobre su seguridad en línea", señaló Capelo.

Messenger Kids permite crear grupos de videollamadas con contactos preaprobados por los responsables adultos de un perfil Foto: Facebook

Control parental que evoluciona

Algo que debe saber es que Messenger Kids tiene términos y condiciones distintos a los de Facebook como red social, pues están diseñados para que los niños puedan leerlos y comenzar a entender qué tipo de permiso dan y cómo será usada su información. No hay anuncios o compras dentro de la app.



Es interesante, porque según Capelo los permisos de Kids son bastante reducidos y no se borran después del tiempo máximo. El material fotográfico que se envían se borra tras 7 días y los mensajes después de 30. De hecho, explica que si un niño de 11 o 12 años usa kids y a los 13 quiere pasar a Facebook no hay forma de migrar el perfil.



"Los datos que recolectamos son para conectar a padres e hijos. Los guardamos por días limitados y luego se borran de los servidores. Nada se comparte con Messenger o con Facebook más allá de la actividad de los niños hacia la cuenta en particular de los padres por el tiempo que permite el 'log de actividad'".



La aplicación, que a partir de este miércoles está disponible en un total de 80 países, también está pensada para repartir ese control parental y modificarlo según crecen los niños.



Cada cuenta de menor podrá tener 2 cuentas asociadas como responsables legales que pueden ser padre y madre o abuelos, tías, según la condición familiar. Esos dos contactos de administrador pueden modificar cosas del perfil del menor pero no se pueden eliminar entre sí y hay plena visibilidad de los cambios que hacen para ambos administradores.



"Sabemos que no es lo mismo un niño de 6 que uno de 12, por eso, hemos permitido algunas funcionalidades de control gradual que aplican para los más grandes", explicó Capelo.



Si bien por defecto son los adultos quienes aprueban las solicitudes de amistad, hay una opción para dar mayor libertad al menor y permitirle agregar sin necesidad de una preaprobación. No obstante, el adulto responsable recibirá una notificación cada vez que el menor agregue a alguien y tendrá la opción de anular esa amistad si así lo desea.



En la aplicación, los menores no pueden borrar contenido. Aviso de privacidad propio, que no es fácil que los usuarios lo vean son 4 pantallazos, para que ellos entiendan que datos aceptan intercambiar con la plataforma. foto y nombre no apellido NO PUEDEN borrar solo reportar y bloquees los padres verán esa acción. Es algo que empezó este año.

Otros detalles

Para los niños, Messenger Kids trae videochats con filtros, máscaras, sticker y GIFS disponibles para que los niños se comuniquen entre sí. Dado que existe un equipo de producto creativo dedicado a la aplicación, las nuevas funciones siempre estarán pensadas para los menores. Por ejemplo, es posible usar una animación de Cleopatra y al hacerlo ver más información sobre su historia.



En la aplicación, los menores no pueden borrar contenido. Aunque tienen un aviso de privacidad propio, de 4 pantallazos, para que entiendan cómo manejan su información. Si bien pueden reportar y bloquear, toda la actividad es visible para los padres responsable.



"La app está diseñada para conectarse en chats, llamadas y videos que permiten a los niños aprender mucho sobre la forma de relacionarse y avanzar en competencias digitales. Creo que entrar a internet a conectarse con familiares y amigos es la mejor forma de empezar a entender el respeto en línea. Una sesión más familiar puede ayudar a entenderlo mejor y a prepararlos para el futuro en las redes más abiertas" señaló la ejecutiva.



La otra ventaja de que exista un equipo dedicado a la aplicación es que aunque las reglas comunitarias aplican de la misma forma y tanto el bullying como el material de abuso sexual de menores es una violación a las reglas, los reclamos, bloqueos y reportes generados en Kids tienen prioridad y son revisados por un equipo especializado.



LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNÓSFERA@LinndaPC