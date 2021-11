Tome nota: así puede entrar a uno de los cursos tecnológicos de Oracle

Oracle lanzo un programa para fomentar los profesionales en el área tecnológica con el fin de reforzar las capacidades de los profesionales en Latinoamérica.

ONE (Oracle Next Education) es el programa creado para generar oportunidades en formación educativa tecnológica.



La idea es crear oportunidades para personas de escasos recursos.



Este programa de educación y empleo se complementa de cursos de formación en habilidades tecnológicas.



(Le puede interesar: Confirmado: esta es la multa que deberá pagar Google tras decisión de la UE).



Después de participar por 6 meses de estos cursos, la red empresarial dará facilidad de trabajo a todos los egresados de ONE.

¿Qué se debe tener en cuenta para aplicar?

- Los cursos serán en programación, lenguaje Java, Soft Skils, y Front End.



- Por cada contrato que firme Oracle en Latinoamérica, 5 estudiantes tendrán cupo.



- El programa es gratis.



- ONE es exclusivo para personas que no pueden acceder a educación paga.



- Más de 330 horas de cursos en 6 meses.



- Ser mayor de edad.



(Lea también: ¿Por qué a Frances Haugen le 'preocupa mucho' el cambio de Facebook a Meta?).

La plataforma debutó en Brasil el año pasado ayudando a 4.500 personas cursando materias, fortaleciendo la carrera de personas que se vieron beneficiadas con el contenido y oportunidades laborales como Bayer.



La idea de Oracle es que más de 40.000 estudiantes se gradúen de ONE en mayo del 2022.



Alura se encuentra a cargo de la plataforma, empresa asociada a Oracle, encargada de poner a disposición la mejor experiencia de educación online a los estudiantes.



(Además: Apple, con los ojos puestos en las criptomonedas).



Grandes empresas harán parte de este increíble proyecto, en toda América Latina como:



- Brasil: Bayer

- República Dominicana: Sinergit y Simétrica

- Chile: Entel

- Puerto Rico: C2S y Fusionworks

- Costa Rica: Suumtech.

- Perú: Inretail.

- Brasil: Ecommex

- Colombia: Coomeva y Colsubisidio.

¿Cómo será ONE en Colombia?

El programa busca crear 5.000 cupos hábiles de trabajo disponibles. Para inscribirse, se debe cumplir con los requerimientos y completar el siguiente formulario: https://www.oracle.com/lad/education/oracle-next-education.

Tenemos un compromiso con la transformación social a través de la tecnología. Por eso, creamos Oracle Next Education, un programa gratuito de tecnología y emprendimiento que une a los jóvenes con las oportunidades del mercado. Conoce más sobre ONE: https://t.co/VJTX3hp7Ar pic.twitter.com/XX17F6Tncd — Oracle Latinoamérica (@OracleLatam) November 9, 2021

Más recomendaciones de tecnología

- ¡Pilas! En qué celulares deja de funcionar YouTube y otras 'apps' de Google



- La loción que fue creada con inteligencia artificial



- ¿Problemas con llamadas no deseadas? Le enseñamos cómo bloquearlas

EL TIEMPO