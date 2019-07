Fanáticos de Disney, Spotify creará listas de reproducción especiales

Si usted es de los que disfruta cantar "A Whole New World", de Aladdin o "Let It Go" de Frozen, en adelante podrá encontrar la extensa biblioteca de música de Walt Disney en un lugar destacado anunciado este miércoles por la aplicación de música vía streaming Spotify,

La función, denominada por las empresas como Disney Hub, colocará las bandas sonoras de las películas animadas de Disney, las películas de Marvel, la saga de 'Star Wars' y otras propiedades de la gigante del cine en un solo lugar. Según la compañía, la funcionalidad estará habilitada inicialmente para suscriptores de Spotify en EE.UU. Reino Unido, Irlanda, Sudáfrica, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.



Según datos de Spotify, la presencia de Disney ya es destacada. Sus canciones (bandas sonoras y musicales) superan los 2 mil millones de minutos combinados solo en lo transcurrido de 2019. La canción más difundida de Disney en ese servicio es el clásico de la princesa Elsa 'Let It Go', de la película Frozen, seguida de por 'How Far I’ go', canción principal de Moana.

Spotify, con sede principal en Estocolmo, Suecia, se ha consolidado como líder en la industria de suscripciones de transmisión de música, pero batalla codo a codo con Apple Music y con los altos costos de las licencias de música de los sellos discográficos tradicionales. A diferencia de otros servicios, la sueca ofrece ganancias a los artistas de acuerdo a las reproducciones de contenido dentro de la plataforma.



En los últimos meses, Spotify se ha centrado en nuevos tipos de contenido, en algunos casos incluyendo video. También está aumentando las ofertas de podcast y de contenido editorial (como grabaciones unplugged de artistas).



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters