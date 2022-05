El pasado 28 de abril se llevó a cabo el XXIX Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones (Caatel) en Quito (Ecuador), donde los países de la CAN –Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú– presentaron la Agenda Digital Andina, estrategia que busca una transformación tecnológica en toda la región y también tiene como objetivo contribuir a la reactivación económica.

En el comité participaron el secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza; la ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información del Ecuador, Vianna Maino; la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, Carmen Ligia Valderrama; el viceministro de Comunicaciones del Perú, Virgilio Tito; el viceministro de Telecomunicaciones de Bolivia, Edwin Arandia; el viceministro de Comercio Exterior de Ecuador, Daniel Legarda; el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, César Montaño; el director general 2 de la Secretaría, Diego Caicedo, embajadores, autoridades gubernamentales, empresarios y el sector académico.



Gobierno digital y transformación digital; Infraestructura y conectividad; Talento digital; Economía digital y Nuevas tecnologías para el desarrollo sostenible, fueron los ejes planteados para hablar de la apuesta que tienen los países andinos para proponer un ecosistema digital más avanzado.



“El avance acelerado de las telecomunicaciones y las tecnologías en el mundo cambió la visión de la humanidad sobre el progreso que estas pueden generar para incentivar la innovación, la educación, el acceso a información y a la data, con el fin de lograr una verdadera transformación digital en los países miembros de la Comunidad Andina, gracias a la primera revolución digital que vivimos”, indicó Jorge Hernando Pedraza.

En medio de los avances que se han tenido en la región en materia de digitalización, el ecosistema digital de la CAN tiene como enfoque un estudio hecho por el Banco Mundial, en el año 2010, titulado ‘Building Broadband: Strategies and Policies for developing World’, en el que los autores del documento dibujan lo que podría ser un ecosistema para la banda ancha en diferentes regiones.



Colombia brilla en el documento, gracias a la iniciativa Plan Vive Digital, proyecto del Ministerio de las TIC, el cual se acopló a este esquema, el cual se podría tomar como ejemplo para formar o fortalecer ecosistema digital en la región, por lo que, los consultores consideran que ya es el momento de revisarlo para empezar a implementar dentro de la CAN proyectos que se acerquen más a las personas, como parte de su Agenda Digital Andina (ADA), que esté fundamentado en la realidad y sustentado en la práctica.



No obstante, también se sugiere actualizar este esquema con los más recientes avances para que su contenido contribuya al esquema para la banda ancha que propuso el Banco Mundial en 2010, con el fin de proponer una nueva conformación actualizada y así complementar las telecomunicaciones y las TIC para clasificarlas de una manera más clara y cercana, junto a la normativa.



De acuerdo con Julián Cardona Castro y Nicola Stornelli García, consultores encargados de este análisis, esto fortalecería la economía y la transformación digital para que los países de la CAN puedan avanzar en términos de digitalización.



Este estudio también resalta la organización de Ecuador como la más aconsejable y apropiada en la región. Adicionalmente, destaca las leyes esenciales, modernas y de base que deben tener los países para el sector de comunicaciones en Colombia con las cuales se propone una modernización de las TIC. Por el lado de Perú, existe el ‘Texto único ordenado para las telecomunicaciones’, Bolivia cuenta con la Ley General de Telecomunicaciones y TIC, y en Ecuador existe la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

Sin embargo, el Análisis y Diagnóstico del Ecosistema Digital de la Comunidad Andina para el Sector de Telecomunicaciones y TIC también propone facilitar la recuperación económica pospandemia por medio de planes nacionales de banda ancha y agendas digitales.



Estas herramientas son indispensables a la hora de buscar una conectividad de la banda ancha fija de alta velocidad, baja latencia, disponible permanentemente, de alta capacidad y calidad en los hogares, que sea inclusiva y sostenible para avanzar en un ecosistema digital que contribuya a una mejor calidad de vida para los usuarios y también pueda apoyar a los países a mejorar en diferentes sectores económicos en cada territorio de la región.

