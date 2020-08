¿Se están cambiando los nombres de genes humanos por culpa de Excel?

Aunque parezca muy extraño, la verdad es que el popular programa de hojas de cálculo de Microsoft, Excel, durante años ha torpedeado las investigaciones genéticas alrededor del mundo por un hecho muy particular: la autocorrección del sistema, llevando al Comité de Nomenclatura Genética Hugo (HGNC) a tomar cartas en el asunto.



El hecho radica en que cada genoma humano cuenta con miles de genes, a los cuales a cada uno le es asignado por parte de la comunidad científica un nombre que incluye letras y números. Esto les permite a los investigadores adelantar sus estudios. Hasta ahí todo bien.



El problema comienza cuando los genetistas hacen uso de Excel y sus hojas de cálculo para montar sus investigaciones y hacer una recopilación de los datos, porque varios nombres de los genes tienen nomenclaturas muy similares a las fechas, lo que hace que el programa de Excel los corrija automáticamente y los deje como una fecha.



Entre los casos está el gen ‘Membrane Associated Ring-CH-Type Finger 1’ o MARCH1, que al ser ingresado en las columnas es cambiado inmediatamente dentro de la hoja de cálculo como la fecha 1-mar. La dificultad radica en que no se puede ajustar dentro del sistema para que no reconozca estos símbolos como una fecha sino como el nombre del gen.

Los errores incluso fueron documentados en el 2016 en un estudio que realizó el Instituto Baker en Melbourne, Australia Foto: iStock

Lo mismo ocurre con el gen SEPT2, el cual es reconocido como la fecha 2 de septiembre o 2-Sept.



Los errores incluso fueron documentados en el 2016 en un estudio que realizó el Instituto Baker en Melbourne, Australia, en donde se reveló que una gran cantidad de investigaciones sobre genética registraban fallas por el error que generaba la hoja de Excel.



En este, se tuvieron en cuenta 35.175 archivos de Excel de 18 revistas académicas, en donde se evidenció que el 20 por ciento de estos registraban los errores de cambiar el nombre del gen por una fecha.



Por esta razón y debido a que realizar una configuración a la hoja de cálculo de Microsoft es más difícil, el HGNC ha decidido ajustar el nombre de hasta ahora 27 genes humanos.



El Comité de Nomenclatura Genética HUGO realizó una publicación con las nuevas pautas de los nombres de estos genes Foto: Pautas para la Nomenclatura de Genes Humanos del HGNC

Incluso, esta semana, el Comité de Nomenclatura Genética HUGO realizó una publicación con las nuevas pautas de los nombres de estos genes. En la directriz se incluyó un apartado sobre “símbolos que afectan el manejo y la recuperación de datos” y se especificó el caso de Excel.



“Todos los símbolos que se convirtieron automáticamente a fechas en Microsoft Excel se han cambiado (por ejemplo, SEPT1 ahora es SEPTIN1; MARCH1 ahora es MARCHF1); se han cambiado los símbolos de ARNt sintetasa que también eran palabras comunes (por ejemplo, WARS ahora es WARS1; CARS ahora es CARS1”, señala la publicación.



