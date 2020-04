Cambio de fecha en la firma del contrato para administrar el .CO

Este martes, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) anunció a través de la Adenda No. 5, publicada el 27 de abril de 2020, que de acuerdo con el numeral 9 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, la firma del contrato por parte de .CO Internet SAS, ganador del proceso de adjudicación del domino-, podrá realizarse “hasta el 8 de mayo de 2020".



Además, el Mintic señaló que esta fecha puede ser ampliada por decisiones jurisdiccionales de los órganos de control o cualquier otra contenida en la ley”.

Por otro lado, precisó que el lunes 27 de abril, envió a la Procuraduría una comunicación en la que explica en detalle el cumplimiento estricto del Pliego de Condiciones al momento de evaluar las propuestas económicas.



Así como que "aporta como prueba las grabaciones de los tres simulacros de la audiencia virtual, así como de la audiencia de adjudicación y responde a las inquietudes expuestas por el proponente al que no se le adjudicó la operación del dominio .CO".



De acuerdo con la ministra de las Tic Sylvia Constaín, y tal como le dijo a EL TIEMPO en entrevista, tienen una total disponibilidad para aclarar cualquier inquietud

sobre el proceso de licitación para la operación del dominio. Igualmente

manifestó que dicha modificación se hace posible, "teniendo en cuenta el

periodo de transición acordada en el Otrosí al contrato de concesión actual del

dominio. Así dicha modificación no pone en riesgo el servicio a los usuarios del

dominio .CO".



El Ministerio reitera su disposición a dedicar los esfuerzos necesarios para

explicar en detalle cada uno de los argumentos. "Este proceso ha sido

reconocido por su transparencia, objetividad y aplicación fiel a las reglas de

juego y la protección del interés de todos los colombianos", concluyen.

REDACCIÓN TECNÓSFERA@TecnosferaET