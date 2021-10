Las horas más oscuras para Facebook, WhatsApp y el mundo digital

Sobre las 10 de la mañana de este lunes empezaron los primeros reportes de que WhatsApp, Instagram y Facebook, todas propiedad de Facebook Inc., habían sufrido una caída. DownDetector, sitio web especializado en fallas y caídas de plataformas digitales, registró miles de reportes de usuarios que indicaban que los servicios de Facebook no estaban funcionando.



Como suele pasar en este tipo de eventualidades, y como si de un terremoto o un fenómeno natural se tratase, el punto de encuentro digital fue Twitter. Millones de usuarios comenzaron a comentar la situación en esta red social y fue justamente por donde Facebook, WhatsApp e Instagram, las tres plataformas afectadas, informaron oficialmente que “estaban conscientes de que algunas personas no podían acceder a sus servicios” y que estaban trabajando para solucionarlo.



Este tipo de situaciones no son nuevas, si bien no dejan de ser excepcionales. No es la primera vez que alguno de los servicios de Facebook se afecta. Sin embargo, desde 2019 los servicios de esta plataforma no se interrumpían por más de cuatro horas, algo que aumentó la preocupación de varias personas.



Facebook y sus propiedades desaparecieron de internet FACEBOOK

Las horas pasaron y las dudas sobre la caída aumentaron. No es para menos. Si se analiza el caso puntual de WhatsApp, la app de mensajería más descargada del mundo, estamos hablando de la principal vía de comunicación digital de miles millones de personas en el mundo. Además, esta plataforma ya se convirtió en el canal de comunicación de la relación empresa-cliente.



Es por esto que la caída afectó en gran manera a restaurantes y tiendas que comercializan sus productos en las redes sociales principales, entre las que, por supuesto, están Instagram, Facebook y WhatsApp.



Las primeras respuestas de Facebook Inc. sobre la caída no daban luces muy claras de lo que estaba ocurriendo. Y en Twitter se comenzó a hablar de varias teorías: un ciberataque a los servidores del gigante tecnológico, una falla en el hardware y/o problemas en el DNS. Las primeras dos hipótesis no tenían mucho sentido, pero la última sí.



¿Cómo entender la caída?

Hay billones de páginas web en el mundo. Todas están en una especie de directorio que se llama DNS (sistema de nombres de dominio). Facebook y sus otras plataformas (WhatsApp e Instagram), en condiciones normales, aparecen en este directorio. Pero, al parecer, por varias horas no estuvieron.



John Graham, CTO de CloudFlare, una empresa estadounidense de infraestructura web, explicó en su cuenta de Twitter que entre las 10:50 y 10:52 a. m. (hora colombiana) “Facebook y sus propiedades desaparecieron de internet en medio de actualizaciones de BGP (protocolo de puerta de enlace de frontera)”.



Lo que parece haber pasado es que hubo unas actualizaciones en el protocolo de puerta de enlace de Facebook que les impidió a miles de millones de usuarios llegar al DNS de sus servicios. El protocolo autónomo del mismo Facebook que da acceso a todos los servidores de la red social se habría enrutado mal. Es decir, las personas no podían ‘encontrar’ a Facebook, ni a sus servicios, en el directorio.



Mike Schroepfer, CTO de Facebook, aceptó más de cuatro horas después de los primeros reportes que la interrupción del servicio tenía que ver con inconvenientes de red, algo que le dio más sentido a lo informado por Graham.



Tras seis horas de caída, los servicios de Facebook se empezaron a restablecer lentamente. A esa altura, Mark Zuckerberg ya había perdido más de 6.000 millones de dólares y las acciones de su compañía se habían desplomado 4,89 %.



‘Prefieren las ganancias por encima de la seguridad’

Haugen hizo una dura crítica contra la plataforma y aseguró que “Facebook está destrozando nuestras sociedades”. Foto: Captura de pantalla CBS y AFP

La caída de los servicios de Facebook se dio en medio de la grave polémica por las declaraciones de Frances Haugen, la exempleada de la compañía que compartió documentos a The Wall Street Journal en los que se demostraba que el gigante de las redes sociales sabía que sus productos estaban alimentando el odio y dañando la salud mental de los niños.



Haugen, científica de datos de 37 años, reveló su identidad el domingo en una entrevista televisada en Estados Unidos y acusó a la compañía de elegir “las ganancias sobre la seguridad”.



La mujer ha trabajado para empresas como Google y Pinterest, pero dijo en una entrevista con el programa de noticias 60 Minutos de CBS que Facebook era “sustancialmente peor” que todo lo que había visto antes.



Hizo un llamado para que la compañía sea regulada. “Facebook una y otra vez ha demostrado que prefiere las ganancias a la seguridad”. En la entrevista explicó cómo el algoritmo, que elige qué contenido mostrar para cada usuario, está optimizado para el contenido que genera una reacción. La propia investigación de la compañía muestra que es “más fácil inspirar a la gente a la ira que a otras emociones”, dijo Haugen. “Facebook se ha dado cuenta de que si cambia el algoritmo para que sea más seguro, las personas pasarán menos tiempo en el sitio, harán clic en menos anuncios y ganarán menos dinero”.



ANDRÉS FELIPE GALINDO FERNÁNDEZ*

En Twitter: @MrTegias

Periodista de Tecnósfera EL TIEMPO

*con información de AFP

