¿Qué fue lo que generó caída global de varias páginas web?

Por poco más de una hora, cientos de importantes páginas web a nivel mundial registraron una caída total en sus servicios. Desde Amazon, Twitch, Spotify hasta portales como The New York Times, The Guardian, Financial Times, Le Monde y El País registraron problemas en la madrugada de este martes.



Fastly, que opera una red de distribución de contenido para enviar datos rápidamente por internet, informó que había identificado el problema que causó una interrupción global de sus servicios a las 5:44 a.m., hora colombiana, aproximadamente una hora después de que revelara el problema, y que estaba implementando una solución.



Varios de los sitios web que habían estado caídos volvieron a estar disponibles poco después de la declaración de Fastly. La falla muestra la dependencia que tienen las páginas más populares de internet de un grupo de grandes firmas de tecnología para que les ayuden a distribuir contenido y alojar usuarios.



La tecnología de Fastly es una de las pocas que actúan como un servicio de alojamiento de sitios web y aplicaciones de alto nivel que grandes empresas utilizan para ofrecer contenido a millones de usuarios de forma simultánea.



En lugar de alojar todo el contenido de un sitio web en un conjunto de servidores único en una ubicación, Fastly coloca la infraestructura en la nube en docenas de ubicaciones para permitir que las personas descarguen desde el servidor más cercano a ellos.

Así aparecía la página del The New York Times, tras la caída de su portal. Foto: Captura de pantalla

¿Cuál fue el problema?

"Se ha identificado el problema y se ha aplicado una solución. Los clientes pueden experimentar una mayor carga de origen a medida que regresan los servicios globales", aseguró Fastly después de que se conociera la falla masiva.



Los problemas en las web de medios de comunicación, redes sociales y plataformas de compras en línea comenzaron alrededor de las 5 a. m. (hora colombiana). Dos minutos antes, a las 4:58 horas GMT, Fastly publicó una incidencia que señalaba "actualmente estamos investigando el posible impacto en el rendimiento de nuestros servicios CND (las redes de distribución de contenidos)".



A las 5:44 a. m., la empresa aseguró que había identificado el problema y que estaba intentado buscar una solución. Finalmente, a las 5:57 a. m. la compañía afirmaba haber resuelto el fallo, aunque advertía que quizás los clientes puedan estar experimentando una carga más lenta de las páginas.



Minutos después, en su cuenta de Twitter, Fastly explicaba: identificamos una configuración de servicio que provocó interrupciones en nuestros POP (miles de pequeños y dispersos puntos de presencia) a nivel mundial y hemos desactivado esa configuración. Nuestra red global vuelve a estar en línea".



Consultadas fuentes del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) en España señalaban que no parece que se trate de un ciberataque, sino de un fallo técnico debido a una caída del distribuidor de contenidos.

TECNÓSFERA, Bloomberg y EFE