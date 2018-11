El peligro de mensajes falsos que hasta matan gente

Las noticias falsas que circulan en redes sociales y en servicios de mensajería como WhatsApp son un fenómeno creciente que no solo se ha tomado las campañas políticas sino que ahora también amenaza con convertirse en un peligro para la vida de las personas por cuenta de incautos que, además de no verificar la veracidad de la información que consumen, están dispuestos a hacer justicia a mano propia.

El más reciente caso sucedió a finales de octubre, cuando habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar asumieron que la captura de tres personas estaba relacionada con una cadena de WhatsApp, que hablaba del supuesto secuestro de un menor en la zona, y de inmediato atacaron tanto a los policías como a los detenidos. En el hecho, uno de los detenidos falleció luego de la golpiza propinada y de heridas con arma blanca perpetradas por varios habitantes de la comunidad.

Pero este tipo de hechos ya tienen varias víctimas en otros países. Los violentos alcances del fenómeno quedaron en evidencia en India. En ese país, donde 200 millones de personas usan WhatsApp, en el primer semestre del año los rumores sobre presuntos secuestros de niños llevaron a por lo menos nueve linchamientos.



El punto de ignición fue un video en el que se veía a un secuestrador en una moto agarrar a un niño de entre un grupo que jugaba y partir con él. Pero en realidad el video era parte de una campaña de seguridad de las autoridades pakistaníes y aunque mostraba al 'secuestrador' regresando para devolver al menor, las imágenes editadas fueron usadas para sembrar pánico.



Casos como este suenan cada vez más en México, país que reportó el último mes el aumento de linchamientos por causa de mensajes falsos que se expanden rápidamente. Allí, los rumores de "robachicos" llevaron a por lo menos cuatro linchamientos.



Debido a estos episodios, WhatsApp anunció que desarrolla una nueva herramienta para combatir las noticias falsas y alertar sobre lo que denomina "dañinos".



Facebook, propietaria de WhatsApp, actualizó en julio su política frente a información que hebra amenazas creíbles y violencia en el mundo físico. Según los nuevos términos de referencia, la red eliminará cualquier publicación "que contribuya a inminente violencia física" o amenace o dañe la seguridad física de alguna persona.

Confirme, verifique e inste a otros a no compartir información falsa

Tenga en cuenta estas ayudas a la hora de identificar si el mensaje que está leyendo es veraz.

Origen de la información

Verifique qué tan reconocida y creíble es la fuente que proporciona la información y corrobore la información en buscadores y en otros medios de comunicación que tengan credibilidad y en lo posible que en sus redes sociales estén verificados con el chulito azul.



¿Es creíble?

Si la noticia parece tener pocos argumentos, si no cita una fuente, bien sea una persona, grupo, o cifras, pregúntese si se trata más bien de una opinión enmascarada como un hecho.



Tenga en cuenta que las noticias falsas suelen ser anónimas e invitan a compartir o repostear el contenido.



Fíjese en la redacción, fotos y videos

Si la información tiene errores de ortografía y de redacción, desconfíe.



Verifique que las imágenes sean actuales y no estén retocadas. Una forma de identificar la veracidad de la imágenes es rastreándolas a través de los buscadores de imágenes y detectar cuál es su origen.



Evite ser víctima de la desinformación, no crea en noticias de dudosa procedencia. No sea propagador de mentiras viralizadas que solo buscan confundir a los ciudadanos.



REDACCIÓN TECNÓSFERA