Bruno Ocampo, el colombiano que viajó al espacio con Richard Branson

“Debemos rodearnos de gente que admiramos y en lo posible buscar su mentoria para crecer como seres humanos. Hace 6 años, conocí al “tío” Richard Branson en una gala en NYC. He tenido la fortuna de aprender de su calidad humana y el verdadero significado de crear empresas/organizaciones en función a un mejor futuro para las generaciones venideras”, es el mensaje que acompaña una de las publicaciones del empresario colombiano Bruno Ocampo en la que aparece al lado del magnate inglés, Richard Branson.





Y es que no solo son fotografías esporádicas, pues al parecer ambos comparten una sólida amistad que va más allá de los negocios desde que compartieron una travesía por Europa. Desde entonces, el empresario colombiano se convirtió en el compañero de aventuras de Branson, prueba de ello es que lo acompañó en su más reciente viaje: el espacio.



Richard Branson es un empresario e inversor británico, considerado la persona número 286 más rica del mundo, con una fortuna que supera los 5 mil millones de dólares, según Forbes. Dicho patrimonio se lo debe al Grupo Virgin, un conglomerado que agrupa más de 400 empresas, del cual es fundador.



De hecho, Virgin Galactic es una de las empresas del Grupo Virgin, que tiene el propósito de proporcionar vuelos espaciales suborbitales tripulados, lanzamientos suborbitales para misiones científicas, así como lanzamientos orbitales para satélites pequeños y desde la cual realizaron el descomunal viaje juntos.



Además, Branson fue nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico en el Palacio de Buckingham por sus “servicios al espíritu empresarial” en el año 2000.



Por su parte, Bruno Ocampo es un emprendedor oriundo de Manizales que fundó una ‘start up’ dedicada a los servicios de transporte corporativo, pero que hoy en día se ha expandido a tal punto de ofrecer servicios de digitalización de los negocios, así como el impulso del ecommerce, supermercados ‘D1’ es uno de sus clientes.

Branson y Ocampo han cultivado una amistad desde hace años y de hecho han compartido varios proyectos juntos, entre los que se destaca el ‘Venezuela Aid Live’, el concierto más grande que se ha realizado en la frontera entre Colombia y Venezuela, el cual se realizó en 2019 y contó con la participación de artistas como Juanes, Reynaldo Armas, Camilo Echeverry, entre muchos otros.



Ambos organizaron el evento en menos de 15 días, según contó el empresario colombiano en entrevista con el medio de comunicación ‘Forbes’.



“Hay múltiples tipos de mentores y cada uno nos aporta algo diferente a nuestra vida. En mi caso en particular, identifico a mis potenciales mentores al encontrar una comunicación energética fluida”, escribió Bruno Ocampo junto a una instantánea en su cuenta oficial de Instagram que comparte con el magnate inglés, en donde deja ver la relación estrecha que sostienen, pues Branson no es precisamente un aliado inversionista, pero si un ‘mentor’ que le ha aportado y enseñado desde su vasta experiencia en el mundo empresarial.



