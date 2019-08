British Airways ofrecerá contenidos de realidad virtual en sus vuelos

La aerolínea British Airways está trabajando en un proyecto que pretende implementar contenidos de realidad virtual en algunos vuelos exclusivos. Los pasajeros podrán utilizar unas gafas VR para ver películas en 3D, o seguir sus series favoritas.

Las pruebas, que comenzaron oficialmente este martes, tendrán a disponibilidad esta tecnología en algunos vuelos entre Londres y Nueva York hasta fines de este año.

Los pasajeros podrán elegir entre decenas de películas, documentales y programas especiales en formatos 2D, 3D o 360° para verlas mediante las gafas de realidad virtual AlloSky de SkyLights. Este dispositivo permite a los pasajeros ver el contenido sin importar la posición física en la que se encuentre el usuario, incluso si está acostado en posición plana.



Esta no es la primera vez que una aerolínea implementa la tecnología SkyLights en sus vuelos. Desde 2016 compañías como AirFrance, Alaska Airlines, SriLankan Airlines, y XL Airways la han incluido.



No obstante, British Airways, sería la primera aerolínea de Reino Unido que ofrece este tipo de entretenimiento.



En anteriores ocasiones British Airways había probado esta tecnología, aunque no para vuelos. A principios de este año la aerolínea probó la tecnología en la Terminal 5 del aeropuerto londinense de Heathrow, ofreciendo a varios clientes una visión de realidad virtual de la cabina del Club World.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET