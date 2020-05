La brecha de seguridad de GoDaddy que alerta a 19 millones de usuarios

Una preocupante brecha de seguridad fue revelada esta semana por el gigante de dominios de internet GoDaddy. Se trata de una falla descubierta en octubre del año pasado con la que terceros habrían accedido a las credenciales de cerca de 28.000 cuentas de hosting de usuarios (información como nombres de usuario) de clientes de la empresa, que a nivel global provee servicios a unos 19 millones de usuarios.



El hecho se conoció públicamente después de que el sitio especializado en ciberseguridad Bleeping Computer publicara una carta de GoDaddy en la que la empresa informa a clientes afectados sobre la brecha.

('Queremos que el .CO se convierta en el nuevo .Com': GoDaddy)

En la misiva que llegó a algunos clientes afectados de la compañía, GoDaddy aseguraba que "la investigación encontró que una persona no autorizada tenía acceso a la información de inicio de sesión utilizada para conectarse en su cuenta de alojamiento". No obstante, informaba también que aunque los atacantes habían tenido acceso a las cuentas de hosting, no lo habían tenido en las cuentas principales de los usuarios, por lo que los datos personales estarían a salvo.



Así mismo, la empresa de dominios afirmó que "hemos restablecido de manera proactiva la información de inicio de sesión de su cuenta de hosting para ayudar a evitar cualquier acceso no autorizado".



De igual manera, GoDaddy señaló que aunque no se tiene conocimiento del porqué de este incidente, da a entender que no fue culpa del cliente y precisó que están trabajando proactivamente para "restablecer la información de inicio de sesión de su cuenta de hosting para ayudar a evitar cualquier acceso no autorizado".

"En nombre de todo el equipo de GoDaddy, queremos decir cuánto apreciamos su negocio y que lamentamos sinceramente que ocurriera este incidente. Le brindamos un año de eliminación de malware de Website Security Deluxe y Express sin costo", se lee en la carta.



Según explican, con estos servicios pueden ejecutar escaneos en los sitios web para identificar y alertar sobre posibles vulnerabilidades de seguridad a los usuarios. "Con este servicio, si surge un problema, hay una forma especial de contactar a nuestro equipo de seguridad y estarán allí para ayudarlo".



Aunque según lo que informó GoDaddy en la carta, el atacante ya fue "bloqueado de nuestros sistemas", también son enfáticos en que continúan determinando cualquier impacto potencial en su entorno.

