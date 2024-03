Brave introdujo Leo, un asistente impulsado por IA para dispositivos Android

Brave, el navegador de código abierto basado en Chromium, ha presentado una versión de su asistente de Inteligencia Artificial (IA), Leo, diseñada para dispositivos Android.



Este avance permite a los usuarios realizar consultas, resumir, traducir páginas y crear contenido directamente desde sus teléfonos inteligentes.

Leo se lanzó inicialmente integrado en el navegador de escritorio en noviembre del año pasado. Con la reciente actualización a la versión 1.63 del navegador, Brave ha ampliado las capacidades de Leo a dispositivos Android, permitiendo a los usuarios abordar preguntas, traducir páginas, analizar información y crear contenido en sus teléfonos inteligentes y tabletas.



Leo había sido lanzado inicialmente para la versión de computadores de Brave. Foto: Brave

Desde su debut en el escritorio, Leo ha experimentado una amplia adopción global gracias a su integración fluida en el navegador, que permite a los usuarios interactuar sin esfuerzo con Modelos de Lenguaje Grande (LLM, por sus siglas en inglés).



Brave busca replicar esta experiencia para los usuarios de Android, facilitando interacciones fluidas con Leo en tabletas y teléfonos inteligentes mientras mantiene la seguridad del navegador.



Leo para Android cuenta con una variedad de funcionalidades, ofreciendo resúmenes en tiempo real de páginas web o videos, respondiendo preguntas relacionadas con el contenido en línea, generando contenido escrito de formato largo, traduciendo páginas, analizando datos, reescribiendo contenido, transcribiendo video y audio, e incluso escribiendo código.



El navegador ejemplifica escenarios en los que los usuarios pueden utilizar a Leo, como buscar productos en línea, recibir consejos para planificar recetas, explorar itinerarios de viajes u obtener resúmenes de artículos extensos.



Es importante destacar que Brave subraya el compromiso de Leo con la privacidad y la seguridad, enfatizando que no se requiere inicio de sesión ni registro para usar el asistente, asegurando conversaciones privadas con Leo.



Además, Brave asegura a los usuarios que las conversaciones no persisten en sus servidores, las respuestas de Leo se descartan una vez generadas y las interacciones con Leo no recopilan identificadores como direcciones IP ni retienen datos personales.

Así se ve Leo en celulares. Foto: Brave

Leo proporciona acceso a varios LLM, garantizando respuestas de alta calidad y relevancia para consultas específicas, con menos instancias de inexactitudes en comparación con otras experiencias de IA.



Leo incluye acceso directo a modelos como Mixtral 8x7B, Claude Instant y Llama 2 13B. Mixtral sirve como modelo predeterminado, admitiendo interacciones en inglés, francés, alemán, italiano y español.



Leo para Android ya está disponible con la versión 1.63 del navegador Brave, accesible para su descarga en Google Play. Brave enfatiza que la implementación del asistente se realizará progresivamente en los próximos días y se espera que Leo para dispositivos iOS esté disponible en las próximas semanas.



Si bien Leo es gratuito para todos los usuarios de Brave, Brave también ofrece una versión premium, Leo Premium, para aquellos usuarios que buscan una experiencia mejorada. Con un precio de $14.99 al mes, Leo Premium proporciona límites de tasa de modelo más altos y una calidad de conversación superior, cubriendo hasta cinco dispositivos en Android, Linux, macOS y Windows.

¿Qué puede hacer Leo?



Leo puede manejar una variedad de tareas, tanto en el contexto de las páginas web que estás visualizando como completamente independiente de este contexto. Entre otras cosas, Leo puede:

Crear resúmenes en tiempo real de páginas web o videos. Responder preguntas sobre el contenido. Traducir páginas, analizarlas o reescribirlas. Crear transcripciones de contenido de video o audio. Escribir códigos.

Entonces, ¿qué puede hacer con Leo en dispositivos móviles? De acuerdo con un comunicado de prensa: "Resumir esa larga página web que tenías pensado leer en la oficina pero nunca tuviste tiempo. Obtener ayuda para buscar un producto mencionado en esa página y compararlo con otros. Planificar una receta para la cena de esta noche. Y obtener consejos inteligentes de viaje para escapar de la rutina diaria".



Con Leo en Android, también se puede maximizar la productividad mientras se desplazas entre casa, la oficina y cualquier otro lugar. Todo esto con las mismas garantías de privacidad y seguridad del navegador Brave.



Con Brave Leo, no es necesario iniciar sesión ni registrarse, simplemente abra el navegador y chatee.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial basada en información de Europa Press y contó con la revisión de una periodista y un editor.