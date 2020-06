'Bodeguitas', ¿Qué son y cómo funcionan estas campañas en redes?

Desde hace algún tiempo se viene hablando de las conocidas popularmente como 'bodeguitas', según expertos en redes sociales y mercadeo digital, este fue el nombre que se le entregó en el país a un grupo de cuentas en redes sociales que apoyan una causa específica - aunque, explican, no siempre fue en redes sociales-.



En algún momento, este conjunto de opiniones masivas se vieron también en los medios de comunicación cuando grupos de personas comentaban las noticias y/o interactuaban en los blogs para posicionar una opinión.



Aunque de acuerdo con Víctor García, Director de la Maestría en Periodismo y Comunicación Digital de La Sabana, asegurar que existen las bodeguitas es muy difícil. Sin embargo, si es cierto que las instituciones se agrupan para responder en espacios en red y posicionar una idea o posición.



No obstante, las tropas cibernéticas - según un estudio de la Universidad de Oxford, se definen como actores encargados de manipular la opinión pública en línea a través de la propaganda computacional para la política.



Desde hace algunos años esta tendencia viene tomando fuerza con la incorporación de "bots políticos" para amplificar el discurso de odio u otras formas de contenido manipulado, así como la cosecha ilegal de datos o micro-objetivos, o desplegar un ejército de "trolls" - personas que se encargan de crear memes o contenidos para crear una opinion, y así intimidar o acosar a disidentes políticos o periodistas en línea.



Aunque en el país se escucha que se adopta el término bodegas, no es una tendencia nacional, de hecho, en más de 70 países al rededor del mundo se han evidenciado este tipo de tácticas. Eso sí, según explican expertos de Oxford, en cada lugar varía las intenciones y las necesidades de estas tropas cibernéticas (Cyber Troops, en inglés).



"Las personas si tienen la capacidad de conectarse en red y esto se convierte eventualmente en protestas en las calles, existe una convergencia social de lo que sucede en las redes y lo que puede pasar en la vida real. Por esta razón la comunicación en red sigue tomando fuerza", explica García.



No obstante, aunque en ocasiones el tráfico y viralización de contenidos pueden ser reales y orgánicos, no siempre, explican expertos en el tema, son muchas personas con una sola cuenta. En ese sentido, puede ser una sola persona con múltiples cuentas que son activadas cuando se requieran esto con el fin de crear una conversación y apoyarla - con me gusta, retuits o comentarios-.

Una estrategia que sigue en aumento

De acuerdo con el reporte de la Universidad de Oxford, en 2019 aumentaron un 150 por ciento el uso de esta estrategia de manipulación o desprestigio a través de las redes sociales. En Colombia, personas que han estado trabajando con las redes sociales, explican que desde el 2010, durante la campaña por la presidencia ,comenzaron a aparecer las primeras “Bodeguitas”.



Sin embargo, señalan que, en ese momento, se les decía “chinomatics” a aquellas personas que administraban entre 20 y 30 perfiles y su labor diaria era generar conversación sobre el candidato. Sembrar noticias en medios de comunicación, rumores en blogs entre otros. Sin embargo el ataque frontal como se ve hoy, aseguran, no era común.



Las estrategias han evolucionado mucho, no solo se están usando en medio de campañas políticas. En ese sentido, hoy el uso de cuentas para viralizar contenidos ya son otro medio en el ecosistema digital de cualquier marca , con la que posicionan sus empresas o productos, no siempre atacando a alguien.

Facebook, manifiestan desde Oxford, continúa siendo la plataforma que predomina en la actividad de las tropas cibernéticas, teniendo en cuenta que es la red social que más acumula usuarios con una cifra superior a los 2.000 millones. Pero la viralización de contenidos multimedia, como imágenes o videos se hace a través de YouTube e Instagram. Y WhatsApp es otra aplicación que viene en aumento en esta actividad y que, según proyecciones, para los próximos años tomará mayor relevancia.

Así mismo, para entender el fenómeno en Colombia y cómo se diferencia con otros países, desde Oxford presentan una tabla en la que se explican cuáles son los sectores en los que predomina esta práctica. En el país, los contratistas independientes son los que más utilizan esta estrategia, seguido por los políticos y sus partidos.

En cambio, en China, Camboya o Rusia, por ejemplo, las agencias gubernamentales son las que predominan en el uso de tropas cibernéticas para posicionar una ideología.

"Más allá de crear una opinión, lo que buscan estos grupos es hacer que el creador de la opinión sea relevante para las audiencias. Ahí es cuando las bodeguitas comienzan su labor, se necesita un detonante para poner a funcionar la maquinaria y lograr tendencias, sin embargo así como llegan, de la misma forma se van", explica un experto en redes sociales.



Y agrega que "No es común que hoy una tendencia esté activa más de algunas horas y es ahí donde las bodeguitas hoy cuentan con otro tipo de perfiles que permite generar diferentes estrategias para abordar las acciones del día a día en las redes sociales".

¿Quiénes están detrás?

Es difícil saber a ciencia cierta quiénes operan estos grupos, sin embargo, diversos estudios los han presentado diferentes categorías. De acuerdo con Oxford, en su informe, de los 70 países estudiados - Colombia hace parte de ellos -, el 87 por ciento utiliza cuentas humanas, el 80 por ciento usa bots - o cuentas que maneja un computador de forma automática-, el 11 por ciento cyborgs y un 7 por ciento cuentas robadas o hackeadas.

En el caso de Colombia, predomina el uso de bots y humanos y no es tan común los cyborgs o las cuentas robadas. No obstante, según algunos informes de Linterna Verde, un colectivo que promueve el debate digital, en ocasiones se han utilizado cuentas cyborg para posicionar una tendencia.

Este concepto se refiere a cuentas que parecen humanas y que manejan un contenido real en diferentes ocasiones, pero que pueden llegar a publicar cientos de tuits por hora y que tienen una ideología definida. Así mismo, según estudios estas se encuentran siempre en el centro de muchas tendencias como enlace para continuar con la viralización.

"Los semi-bots suelen tener una posición muy definida en el espectro político y una audiencia cautiva", explican desde Linterna Verde. Además, dicen en su blog que han mapeado 11 cuentas de este tipo que participaron activamente en Twitter alrededor de las elecciones de octubre de 2018 participando activamente en las tendencias.

Por otro lado, según expertos en temas de redes sociales, con 4 ó 5 millones de pesos se puede lograr en pocos minutos una tendencia, sin embargo, crear una campaña de comunicación es mucho más costoso.

Y aunque aún no se tiene claro la quienes están detrás de las bodeguitas y algunos conocedores del tema prefieren no hablar sobre estos grupos, es un tema que se seguirá estudiando y analizando no solo en Colombia, sino alrededor del mundo.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET