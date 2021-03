¿Cómo mejora el sonido el nuevo Bluetooth LE Audio?

Es innegable que el Bluetooth es una de las tecnologías más usadas desde su creación, hace 20 años, si de conexiones inalámbricas se trata. La mayoría de los dispositivos electrónicos en el mercado, como celulares inteligentes, tabletas y computadores, lo integran por ser una alternativa masificada, fácil y rápida para compartir todo tipo de archivos multimedia y lograr una interacción con otros equipos.

Es por esto que la evolución y la aplicabilidad de este tipo de conexión sigue siendo constantemente explorada y desarrollada, teniendo en cuenta, a su vez, las nuevas tendencias de aparatos tecnológicos que captan la atención del público, como es el auge que actualmente tienen los audífonos inalámbricos, que se han convertido en los dispositivos de la categoría de 'wearables' más comprados.



(Le puede interesar: Estos son los teléfonos en los que se puede descargar Android 11)



En medio de este panorama, Bluetooth anunció el desarrollo de Bluetooth LE Audio, también conocido como Bluetooth 5.2, que es la nueva generación de esta tecnología, la cual busca, no solo mejorar la calidad del sonido dándole mayor importancia a este, para así cumplir uno de los principales reclamos de los usuarios, sino optimizar el consumo de energía, es decir que no gaste tanta batería al funcionar.



Como su nombre lo indica, LE hace referencia a 'low energy' en inglés, que indica que necesita poca energía para su uso, sin que esto signifique que se tenga que sacrificar el rendimiento de su operación, en este caso particular de parlantes y auriculares.

Nuevos parámetros

Entre las novedades que integra el LE Audio está un nuevo estándar de códec, que es el grupo de algoritmos usados para codificar y descodificar los datos que se reciben; en otras palabras, esto puede hacer que el tamaño de un archivo de audio sea aún más pequeño, más ligero y, en consecuencia, más fácil de transferir de un punto a otro.



(Además: Google y su decisión sobre las ‘cookies’ y la publicidad personalizada)



Actualmente, la tecnología con la que cuenta Bluetooth es de códec SBC (códec de subbanda de baja complejidad –por sus siglas en inglés–), pero para este nuevo estándar se hará uso del LC3 (códec de comunicaciones de baja complejidad), esto aporta que el audio siga conservando en un gran porcentaje su calidad, pero garantizando que sea un elemento menos pesado.



Por ejemplo, con el formato de SBC un archivo de 1,5 megabits por segundo (Mbps) se transforma en uno de 345 kilobites por segundo (Kbps). En el caso del LC3, el elemento de 1,5 Mbps ahora será de 192 Kbps, aunque incluso puede llegar a medidas mucho menores, lo cual es una tasa menor del 50 por ciento a la utilizada antes en Bluetooth.



“Hemos pasado de lo que realmente era un códec estándar de la industria bastante antiguo a ser absolutamente vanguardista. Es de menor potencia, tiene una latencia mucho menor, por lo que el tiempo que se tarda en realizar el trabajo de codificación en un extremo y la codificación en el otro suele ser de unos 10 milisegundos. Eso significa que si envío algo a través de un enlace Bluetooth, llega casi tan rápido como lo hace el sonido normal”, explica Nick Hunn, miembro del Grupo de trabajo sobre audífonos Bluetooth SIG.



(Le recomendamos leer: Así funciona la opción de videollamadas por WhatsApp Web)



Otro de los aspectos en los que se destaca el 5.2 es la ampliación del rango de cobertura de la transferencia de datos. Con esto no sería tan importante que un equipo se encuentre tan cerca del otro. En la versión 4.0 de Bluetooth no se debe manejar una distancia superior a 60 metros, con la LE Audio se puede estar en un espacio de hasta 200 metros.

La codificación en el otro suele ser de unos 10 milisegundos. Eso significa que si envío algo a través de un enlace Bluetooth, llega casi tan rápido como lo hace el sonido normal FACEBOOK

TWITTER

Conexiones múltiples

Una de las características más interesantes de esta tecnología y que seguramente diversificará el uso de este tipo de conexión en otros dispositivos de audio es la opción de ampliar la cantidad de equipos conectados.



Esta versión de Bluetooth incluye unas mejoras en la transmisión del sonido, por lo que un dispositivo de base podrá realizar transferencias con un número ilimitado de artefactos. Esto permitirá que diferentes audífonos o parlantes estén conectados al mismo tiempo a un único aparato, sin que haya la necesidad de desconectar alguno de ellos para poder realizar la transferencia. Por ejemplo, se podrá ver una película, serie o incluso escuchar música con varios auriculares conectados.



(Además: Emprendimiento de mujeres: los pasos que ha dado Colombia)



“Las personas podrán seleccionar el audio que se transmite por televisores silenciosos en lugares públicos, y en lugares como teatros y salas de conferencias podrán compartir audio para ayudar a los visitantes con pérdida auditiva, así como proporcionar audio en varios idiomas”, señala Peter Liu, miembro de la junta directiva de Bluetooth SIG.



Por otro lado, a través de la función Multi-Stream Audio se pueden sincronizar varios dispositivos y hacer uso de diferentes aplicaciones de forma simultánea.



En este caso, la persona podrá escuchar música a través de sus audífonos inalámbricos o realizar una llamada telefónica y al mismo tiempo hacer uso de un asistente de voz, sin que la operación de estos se vea de alguna manera afectada por la otra.



(Le puede interesar: Mesh, plataforma para llamadas virtuales con hologramas de Microsoft)



Este tipo de situaciones no se pueden realizar con la actual versión de Bluetooth, ya que implicaría retrasos e inestabilidad en la transferencia o, incluso, que la persona tenga que desconectar y conectar manualmente el dispositivo para poder utilizarlo.

Los dispositivos

Vale aclarar que es necesario que todos los equipos que realizan la conexión tengan la versión 5.2, porque solo así se podrá disfrutar de sus diferentes funcionalidades.



La compañía Qualcomm, líder mundial en la producción de procesadores de equipos electrónicos, ya anunció en diciembre pasado el desarrollo de chips compatibles con Bluetooth LE Audio. La empresa manifestó que se trata del QCC305x, el cual está enfocado en la producción de equipos de audio inalámbrico de una manera más completa y robusta.



(Además: Guía para no caer en estafas que se realizan a través de WhatsApp)



Lo que sí es claro es que el nuevo estándar será un punto de partida para los desarrolladores de dispositivos tecnológicos enfocados al aspecto del sonido, que ahora contarán con un soporte mucho más poderoso para ofrecer servicios de mejor calidad, con consumos que permitan el uso de los equipos por más tiempo, y podrían revolucionar el mundo de las conexiones inalámbricas. Dentro de poco, esta función será una alternativa para todos los usuarios.

También le puede interesar:

- La extraña app que promete darles compañía a los solitarios



- Hackers chinos lograron acceso al correo de usuarios de Microsoft



- Deep Nostalgia: la app permite animar fotos antiguas en videos



TECNÓSFERA

Twitter: @TecnósferaET