¿Por qué buscan bloquear el acceso de la red social TikTok en India?

Google ha cumplido con una orden de una Corte en India que pidió bloquear el acceso a la popular aplicación TikTok, debido a preocupaciones gubernamentales sobre contenido ilícito, según una persona familiarizada con la decisión.

Un tribunal estatal de India había pedido anteriormente al gobierno federal que prohibiera el uso de la red social debido a que la aplicación exponía a los niños a contenido preocupante, como pornografía.



TikTok es una red social que permite crear y compartir videos cortos y cuyo dueño es la empresa china Bytedance Ltd., una de las startups más valoradas del mundo. De hecho, los inversionistas han valorado a la compañía en unos 75.000 millones de dólares.



Pese a que la compañía luchó contra la propuesta, que seguramente pondrá en riesgo su éxito en uno de sus mercados más prometedores, la apelación fue denegada por el Tribunal Supremo de India.



En su momento, los reguladores preguntaron a Google, de Alphabet Inc., y a Apple Inc. que eliminaran a TikTok de sus tiendas de aplicaciones, sin embargo ambas compañías declinaron hacer comentarios al respecto.



El fallo del tribunal restringe las futuras descargas de la aplicación en India, no las descargas existentes, dijo la persona familiarizada con la decisión, que pidió no ser identificada.



"Tenemos fe en el sistema judicial de India. Somos optimistas sobre un resultado que sería bien recibido por más de 120 millones de usuarios activos mensuales en India ", dijo la compañía TikTok India, según informó una portavoz de Byteance.



India es uno de los países que ha adoptado una supervisión más draconiana de las empresas de internet, similar a la forma en que China regula la web. Bytedance, que crea aplicaciones sociales y de lectura de noticias, tiene la mayoría de sus usuarios y ventas en China. Pero TikTok ha crecido en popularidad en otros lugares, dando a Bytedance un alcance más global que cualquier otra compañía de tecnología china.





CON BLOOMBERG*