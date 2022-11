A pocas horas de dar inicio al Black Friday, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, ha recomendado a todos los compradores no invertir en los ciertos objetos, ya que aún cabe la posibilidad de entrar en recesión por la crisis económica a la que se está llegando.

El Black Friday o Viernes Negro es un día de grandes descuentos, en el cual las personas aprovechan para realizar sus compras navideñas como ropa, electrodomésticos, adornos, entre otras.



Este día de rebajas en compras se originó en los Estados Unidos, pero se celebra en diferentes países como Colombia. Para este año 2022, el Viernes Negro será el próximo 25 de noviembre y las tiendas ya están listas para recibir a sus compradores.



(Lea también: Beneficios de realizar sus compras de navidad en Black Friday 2022).

Las compras deben ser medidas, dada las difíciles situaciones que probablemente se vivirán en el 2023. Foto: iStock

Pese a que Black Friday representa un único día, hay países que han aplicado el Black Week, en el que se extienden las rebajas de precios por todos los días de la semana.



No obstante, ante la emoción de los consumidores por obtener descuentos notables en sus facturas, Bezos advirtió que el mundo está pasando por una crisis económica, por lo que las personas deben ser conscientes ante ello y medirse con las compras.

​

“Si usted está pensando en comprar un televisor con pantalla grande, piénselo mejor, conserve ese efectivo y espere a ver qué sucede. Lo mismo con un coche nuevo, o lo que sea. Únicamente reduzca los riesgos”, resaltó el empresario en una entrevista para ‘CNN’.



(No deje de leer: Todo lo que se debe saber del evento Black Friday Colombia 2022).



Bezos asegura que la recesión sí puede pasar en cualquier momento y que el 2023 deparará varios cambios económicos y sociales. “Aún no estamos en una recesión, pero es probable que estemos muy pronto”, agregó el magnate.

¿Cuáles son las recomendaciones?

Carros, televisores pantalla plana, equipos de sonido, entre otros electrodomésticos son las compras que debe evitar para beneficio de su bolsillo, según Bezos. Foto: iStock

El fundador de Amazon, a modo de advertencia, recomienda que no es necesario invertir gastos en televisores pantalla gigante último modelo, equipos de sonido, un carro u otros objetos de esta magnitud, dada la recesión que se mencionó anteriormente.



“Retrasar las grandes compras es la forma más segura de mantener algo de reserva en caso de una recesión económica prolongada”, concluyó Bezos.

