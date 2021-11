¡Que no le pase! Consejos para evitar estafas durante el Black Friday

La época de grandes descuentos se aproxima y con jornadas como el Black Friday se dispara el número de compras en línea. Y en ese contexto, los cibercriminales aprovechan para estafar a todo aquel que no se cuide en la esfera digital.



Campañas maliciosas, hackeos, malware, phishing... Hay varios peligros de los que nos debemos cuidar a la hora de comprar en línea. Pero, ¿qué podemos hacer para comprar tranquilamente y reducir la amenaza de ser víctima de un cibercriminal? Eset, compañía de seguridad informática, compartió algunas recomendaciones:



“Los usuarios podemos reducir las posibilidades de caer en estafas o ser víctimas de robo de información, siendo conscientes de que los fraudes estarán circulando. Esto requiere que tengamos una buena dosis de precaución y que reforcemos la seguridad de nuestros dispositivos”, menciona Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.



Recomendaciones

1. Conexiones seguras: asegúrese de que al comprar en línea la conexión a internet sea segura. Para eso, lo mejor es limitar las compras online a conexiones a internet familiares, como los datos móviles o la red Wi-Fi del hogar. Recuerde que hay varios riesgos cuando se utilizan redes Wi-Fi públicas.



2. Asegurar los dispositivos: Si va a realizar compras desde su celular, asegúrese de que el dispositivo no tenga ningún riesgo de ser víctima de algún malware. Trate de utilizar contraseñas y soluciones de seguridad siempre que sea posible.



3. Proteger los pagos: Siempre que vaya a hacer una transacción bancaria como un pago, recuerde que hay varias aplicaciones que ofrecen protección de pagos que siempre salvaguardan su información bancaria y otros datos sensibles que usualmente son el blanco de los ciberdelincuentes.



4. Ojo con los engaños: El Black Friday viene y los anuncios de grandes descuentos no se hacen esperar. Asegúrese de siempre navegar en páginas oficiales y evite caer en estafas que nos llegan a través de la publicidad engañosa.



“Y no olvides aplicar otras prácticas fundamentales de lo que se conoce como higiene cibernética, como mantener tu dispositivo y sistemas operativos actualizados con los últimos parches de seguridad, tener tus dispositivos protegidos con funciones de seguridad integradas y software de seguridad, utilizar frases de contraseñas y habilitar la autenticación en dos pasos”, concluye Gutiérrez.

TECNÓSFERA

