¿Por qué ha subido tanto el precio del bitcoin?

El 2020 ha sido para el bitcoin un año de crecimiento acelerado y de fortalecimiento en el mercado económico mundial, así lo demuestra su precio que ya superó en noviembre los 19 mil dólares, a muy poco de los valores históricos alcanzados por la criptomoneda, y con un aumento acumulado durante todo el año superior al 150 %.



Esta situación ha hecho recordar el aumento vertiginoso que registró la moneda virtual en el 2017, en donde multiplicó su valor rápidamente y su posterior caída en el 2018 que la llevó por debajo de los 4.000 dólares.



(Le puede interesar: Inversores mayores apuestan al oro, los mas jóvenes al bitcoin)

Pero, el bitcoin parece que ha renacido y a diferencia de varias divisas la pandemia lo ha fortalecido y ha crecido sostenidamente durante los últimos meses. Por ejemplo, la semana pasada registró una alza del 15 por ciento. Lo que ha hecho pensar a varios expertos que la popular criptomoneda superará incluso sus máximos históricos y se seguirá fortaleciendo en el futuro, aunque aún todo es incierto.



“Con mucha seguridad superará los 20 mil dólares, pero no sabemos el día, ni en cuanto tiempo, hay varias cosas muy interesantes que pasaron este año que están relacionadas con su repunte”, señala Bryan Benson, director de operaciones de Binance en Latinoamérica, una plataforma de intercambio de criptomonedas.



(Además: La fortuna que en un solo día ganó Elon Musk y superó a Bill Gates)

Un escenario distinto

Lo cierto es que algunas cosas sí han cambiado en el panorama del bitcoin, lo cual ha sido una de las razones por las que los precios de la criptomoneda han cogido vuelo. Así lo señala Benson, quien explica que el sistema cuenta con un mayor soporte institucional debido al interés de otros sectores del sistema financiero en su modelo.



“Institucionalmente hay mucho más dinero de empresas y de fondos dentro del ecosistema del bitcoin y otras criptomonedas. Eso implica que hay mucha más sustancia y profundidad”, detalla el experto.



En esto se incluye la decisión en octubre pasado de la plataforma de pagos en línea PayPal, que tiene alcance global, de permitirle a sus clientes poder usar las criptomonedas dentro de su ecosistema. Situación que impulsó ampliamente el hecho de que más personas puedan empezar a utilizar los tokens digitales con mayor facilidad.



(Lea también: Así puede saber quién agregó su número en WhatsApp)



Además, un gigante del sector financiero como JPMorgan Chase & Co creó una unidad para proyectos de blockchain, que muestra la mayor aceptación e interés que está generando en la economía las criptomonedas.

Institucionalmente hay mucho más dinero de empresas y de fondos dentro del ecosistema del bitcoin y otras criptomonedas FACEBOOK

TWITTER

Lo mismo sucede con la compañía Fidelity Investments, especializada en la gestión de activos, que realizó recientemente una alianza con la plataforma de inversión digital Stack Funds para trabajar el tema de las monedas virtuales.



Algunos inversionistas también han visto con muy buenos ojos el comportamiento del bitcoin. El macroinversionista de la bolsa de Wall Street Paul Tudor Jones ha comenzado a realizar inversiones este año e incluso la ha destacado como una excelente cobertura contra la inflación.



(Lea también: La idea de Google para que los empleados no se cansen del teletrabajo)



Y agregó además que la compra de bitcoin era “como invertir temprano en Apple o Google”.



La firma internacional de consultoría financiera DeVere Group reveló que en su encuesta anual sobre criptomonedas que el 73 por ciento de sus clientes aseguró que ya han invertido o quieren invertir antes de 2023 en ellas.

La plataforma de pagos en línea PayPal, que tiene alcance global, de permitirle a sus clientes poder usar las criptomonedas dentro de su ecosistema. Foto: EFE

Benson precisó que el bitcoin es visto en el mercado financiero como una protección a la desenfrenada impresión de dinero de los bancos centrales. Ya que el número de bitcoins es finito y no puede haber más de 21 millones de estas criptomonedas.



En la región también se ha visto un crecimiento, según la compañía de análisis de blockchain Chainalysis, Latinoamérica registra una participación del mercado global en las criptomonedas del 7 por ciento, que representa un valor de 25 mil millones de dólares.



(Lea también: 'Human downgrading' y qué tiene que ver con la economía de la atención)



En el caso colombiano, la Superintendencia Financiera anunció en septiembre pasado la estructuración de un plan piloto para que el Gobierno Nacional y el ecosistema digital realicen de manera conjunta pruebas sobre criptoactivos por medio de sanbox o arenera de la entidad.



“La evolución en los avances tecnológicos, las nuevas disposiciones de las autoridades internacionales y el marco normativo local generan un nuevo entorno para evaluar en un ambiente controlado las operaciones con plataformas de intercambio o ‘exchange‘ de criptoactivos utilizando productos bancarios del sistema financiero”, señaló en su momento la Superfinanciera.



Aunque, vale aclarar, la Superintendencia en estos momentos no regula las plataformas que operan en el país en el intercambio de criptomonedas para su compra y venta.



(Le puede interesar: Cabify le apuesta a la blockchain para compensar su huella de carbono)



“Es un buen panorama el que estamos viendo, da un gran peso en este asunto que al sector vayan entrando grandes del mercado financiero. Esto demuestra el valor que tiene el bitcoin y que es algo en lo que vale la pena invertir. Aunque falta en materia de regulación en los países, pero cuando se dé generará más influencias positivas”, puntualizó Benson.



Pese a esto, la volatilidad del bitcoin no es algo que deja de preocupar a los expertos del mercado financiero, ya que hace parte de sus características desde su creación en el 2009. Solo el tiempo dirá que pasará con su valor.

- La pandemia y otras predicciones de Bill Gates que se han cumplido



- Videollamadas por Microsoft Teams ahora podrán durar 24 horas



- Google se asocia con bancos para ofrecer cuentas corrientes

TECNÓSFERA

Twitter: @TecnósferaET