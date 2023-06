Los reguladores estadounidenses de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)

demandaron ayer lunes a Binance y a su director ejecutivo, Changpeng Zhao, por presuntamente operar una 'red de engaño', lo que aumentó la presión sobre el mayor intercambio de criptomonedas del mundo y llevó al Bitcoin a su nivel más bajo en casi tres meses.

De acuerdo con la empresa, la acción se produce después de una amplia cooperación y de negociaciones. "Nos unimos a otros proyectos de criptomonedas que se enfrentan a acciones igualmente equivocadas de la SEC y defenderemos nuestro negocio y a la industria. Si bien nos tomamos en serio las acusaciones contenidas en la denuncia, creemos que una acción coercitiva, y de forma precipitada, además de injustificada",dijeron.



Para la SEC, Binance operaba como una bolsa de valores no registrada y ofrecía y vendía valores ilegalmente, incluso ofreciendo la criptomoneda BNB.



"Trabajamos diligentemente para cumplir con las leyes y reglamentos aplicables a nuestro negocio. BNB coin no es un valor. Más bien, BNB es un token nativo, diseñado para crear una economía interna; por lo tanto, su valor deriva de sus participantes", dice la firma.



De acuerdo con Binance, BNB permite a los usuarios que quieran participar en proyectos (como juegos, sociales, financieros u otras utilidades) construidos sobre esas cadenas realizar transacciones con BNB, creando una demanda de BNB por parte de los usuarios como reflejo de los proyectos construidos por la comunidad.



"Las monedas no representan un contrato de inversión de ningún tipo y, como tales, no son valores. Además, BUSD no es un valor. De hecho, a principios de este año, otro organismo independiente de Estados Unidos -la Commodities Futures Trading Commission- presentó una demanda judicial identificando a BUSD como un activo no bursátil", dijo Binance.

Criptomonedas Foto: iStock

Aunque en este momento no está claro si la SEC seguirá adelante con la denuncia, por la misma acción Binance quiere solicitar medidas de emergencia en el futuro.



"No hay ninguna base válida sobre la que la decisión de la SEC. Todos los activos de los usuarios en Binance y plataformas afiliadas, incluyendo Binance.US, están a salvo y seguros, y vamos a defendernos contra cualquier alegación en sentido contrario. Más bien, las acciones de la SEC aquí parecen ser parte de un esfuerzo apresurado por reclamar terreno jurisdiccional de otros reguladores, y los inversores no parecen ser la prioridad de la SEC", agregó la compañía.



Binance dijo además que a pesar de tener voluntad para disipar las supuestas preocupaciones de la SEC, y que la SEC compartiera cualquier prueba que pudiera tener en relación con sus preocupaciones sobre la seguridad de los activos de los clientes, la SEC rechazó los intentos de compromiso y, fue directamente a los tribunales.



"Ahora está claro para nosotros que el objetivo de la SEC aquí nunca fue proteger a los inversores, como ha afirmado - si ese fuera realmente el caso, habría dialogado con nosotros sobre los hechos y sobre nuestros esfuerzos para demostrar la seguridad de la plataforma Binance.US.", argumentaron.​

Así se ve la tarjeta de Binance Foto: Binance

De acuerdo con la empresa, en los dos últimos años, han gastado 80 millones de dólares en socios externos para el cumplimiento de la normativa.



Además dicen que sus controles de cumplimiento y seguridad se han vuelto más sofisticados. "Los activos de los usuarios en Binance.US están seguros; insinuar lo contrario es irresponsable, perjudicial para los inversores, y un abuso del proceso judicial", aseguraron.



Finalmente apuntaron que les preocupa el hecho de que la SEC parece no haber tenido en cuenta el impacto negativo drástico sobre los usuarios y la industria.



"Cualquier efecto dominó posterior en la plataforma y la industria será directamente atribuible a la decisión injustificada de la SEC, de litigar unilateralmente sobre una supuesta situación de emergencia. La decisión es desalentadora para Binance, sus usuarios y la industria en su conjunto", expusieron.



Sin embargo, puntualizaron que la acción no les impedirá seguir colaborando estrechamente con otros reguladores y responsables políticos de todo el mundo, y que seguirán defendiendo enérgicamente nuestro negocio y esta tecnología.

