La tecnología les brinda la oportunidad a los sectores, industrias y empresas para transformar y optimizar procesos y crear nuevas líneas de negocio. Esto abre las puertas a una mayor efectividad que, en términos empresariales, significa más desarrollo y mayores ingresos.



Hay sectores que se han transformado digitalmente más rápido que otros. Para Juan Saldarriaga, director ejecutivo (CEO) y fundador de Bimbau, una empresa colombiana que está apostando por la transformación digital del sector de la construcción en el país y la región, la industria de la que hacen parte “no ha innovado en los últimos 50 años”.



Es por eso que Bimbau intenta renovar, a través de la tecnología, la construcción en Colombia para que sus procesos sean más efectivos, más rápidos, más fáciles y más accesibles.



Para entender un poco sobre la propuesta de Bimbau, primero hay que hablar de BIM. El modelado de información de construcción (BIM, por su sigla en inglés) utiliza un modelo digital que reúne a todos los actores que hacen parte de la construcción de una obra. La operación de la empresa que dirige Saldarriaga está enfocada alrededor del método BIM, que quieren posicionar en Colombia.



“Bimbau es una plataforma que conecta y transforma la cadena de abastecimiento del sector de la construcción, integrando a todos los involucrados en la construcción: diseñadores, constructores y proveedores”, señala Saldarriaga.



Su propuesta se basa en cuatro pilares fundamentales: experiencia como constructores, conocimiento de los problemas de abastecimiento del sector, archivo con datos históricos de 20 años de una de las constructoras más grandes en el país y tecnología de punta para gestionar procesos.

El método BIM, dice el CEO de Bimbau, otorga varias facilidades para los actores de la cadena. Por ejemplo, uno de los problemas para los diseñadores que siguen trabajando con ‘modelos anticuados’ tiene que ver con los materiales que utilizan para diseñar una obra civil. En ocasiones, muchos de los materiales que usan los diseñadores al momento de generar un modelo son muy costosos o simplemente no se consiguen en Colombia.



La plataforma de modelado 3D que ofrece Bimbau a los diseñadores incluye materiales de construcción asequibles y un banco de objetos BIM, dependiendo de la oferta disponible habilitada por los proveedores, para que los modelos finales sean realizables. Esto, asegura Saldarriaga, optimiza el proceso y lo hace más efectivo porque los diseñadores pueden diseñar dentro del presupuesto.



“Los diseñadores pueden descargar y utilizar objetos BIM especificados por compañías del mercado nacional para obtener una visualización precisa del resultado final y evitar imprevistos más adelante en la fase de construcción”, dice el CEO de Bimbau.



El comercio electrónico también es otra de las prioridades para esta compañía colombiana. Para Saldarriaga, la compra de productos en medio del proceso de construcción de una obra siempre ha sido un dolor de cabeza y un proceso lento y anticuado que no se ha podido digitalizar completamente. Por eso es que en Bimbau hay un catálogo 100 por ciento digital con productos disponibles para entrega inmediata.



Los modelos de venta en línea ofrecen ventajas para proveedores y constructores. Estos últimos tienen beneficios como cotizaciones rápidas y compra directa sobre catálogo e inventario.



“Los proveedores pueden cargar sus catálogos, gestionar órdenes de compra, realizar seguimiento a los pedidos y generar informes de ventas. Los constructores pueden comprar en línea, y abastecer sus obras con mayor precisión, desde el diseño hasta la obra”, destaca.



En el último año, en la plataforma de Bimbau se movieron hasta mil millones de pesos en transacciones, cifra que quieren duplicar en los próximos 12 meses.



Hoy en día, la compañía colombiana ofrece un catálogo de más de 8.000 objetos BIM y alrededor de 3.500 proveedores. La empresa espera que estas cifras sigan creciendo y se complementen con la entrada de Bimbau a otros mercados de la región, con la gran meta de entrar al mercado estadounidense. Uno de los objetivos que tienen es optimizar y posicionar su plataforma de venta en línea para que cualquier persona pueda comprar objetos de construcción y recibirlos en tiempos reducidos.



El futuro del sector, asegura Saldarriaga, está en el método BIM. Ante la necesidad de construir cada vez más rápido y más eficiente, las soluciones digitales que está proponiendo Bimbau en Colombia son la clave para lograrlo.



“No nos podemos quedar atrás”, dice el empresario, quien explica que es un modelo que ya está presente en los países del primer mundo y que puede seguir tomando fuerza en la región. “Este es el futuro (...) en unos años vamos a tener digitalizado todo el sector de la construcción en Colombia”, puntualiza.

