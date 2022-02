Un usuario de Reddit le preguntó a Bill Gates cómo hace para “concentrarse y absorber tanta información” mientras lee, especialmente cuando está de vacaciones.



El viernes pasado, durante el AskMeAnything que armó el multimillonario, el usuario IFlippedTheTable le consultó: “¿Usas una estrategia específica para tomar notas? ¿Qué escribes exactamente mientras tomas notas?”. Ante la consulta, Gates contó que en cada uno de sus viajes le dedica tres horas del día a la lectura. “Así que leo muchos libros”, añadió.



Luego, explicó que solo toma notas sobre el 20 por ciento de los libros que lee. “Me toma al menos el doble de tiempo cuando escribo notas, pero para muchos libros eso es clave para mi aprendizaje”.



En una entrevista a Quartz en 2017, Gates se había referido al tema y se animó a dar algunos consejos para mejorar la asimilación de la lectura. “Cuando estás leyendo debes tener cuidado de estar realmente concentrado”, explicó y luego enumeró:



El empresario es un ávido lector. Foto: Archivo

1. Tomar notas en los márgenes. “Particularmente si se trata de un libro de no ficción, ¿estás tomando el nuevo conocimiento?”, se preguntó en esa ocasión Gates. Para el magnate, escribir notas en los márgenes de un libro lo ayuda a asegurarse de que realmente está pensando lo que está escrito. Por ejemplo, si no está de acuerdo con algo que escribe el autor, anota su punto de vista en los márgenes.



2. No empezar lo que no se puede terminar.



3. Elegir libros en papel y no digitales. “A la larga haré el cambio, pero ahora estoy acostumbrado al papel”, reveló hace unos años.



De acuerdo al portal CNBC, la estrategia del filántropo está avalada por la ciencia. Según explicaron, las personas retienen la información durante más tiempo cuando toman notas a mano en lugar de hacerlo por computadora. Una de las razones es porque es que, para hacerlo, es necesario disminuir la velocidad.



En un estudio de 2017, los investigadores descubrieron que escribir a mano requiere un nivel más alto de actividad neuronal relacionada con el procesamiento y el aprendizaje cognitivo, lo que permite que el cerebro codifique nueva información.

LA NACION (Argentina) / GDA