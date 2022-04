El hecho de ser una de las cinco personas más ricas del mundo no exime a Bill Gates de sentir arrepentimiento por algunas decisiones que ha tomado en su pasado, pero sí le da la oportunidad de contar sus experiencias al mundo. De hecho, el creador de Microsoft es un creyente de que compartir sus errores puede ayudar a otros a comprender cómo hacer las cosas mejor que él.



Quizás, a pesar de ser la cabeza de una de las empresas de tecnología más importantes del mundo, existen pequeñas cosas que desearía haber hecho de forma diferente desde el principio. A continuación las tres decisiones de las que Bill Gates se arrepiente.

Confiar en la tecnología

Usar la tecnología para ayudar a otros. Junto a su exesposa, Melinda French, tienen una fundación en la que pueden donar a personas necesitadas en todo el planeta. Sin embargo, el millonario ahora se cuestiona el no haber empezado mucho antes a donar sus conocimientos o capacidades para la investigación en tecnología para ayudar a otros.



A través de su blog Gates Notes compartió que: “Últimamente he pensado mucho en cómo la tecnología podría ayudar a la gente pobre a mejorar sus vidas”, y explicó que lamenta no haber emprendido ese camino de la filantropía antes porque no creía que los avances científicos podrían tener el impacto que hoy es evidente que tienen.

No estudiar otros idiomas

Además de este hecho, se arrepiente de no haber aprendido otros idiomas mientras era joven. En una conferencia para Reddit explicó que, al ver lo eficaz que había sido Mark Zuckerberg al aprender Mandarin, se lamentaba no haberle dedicado más tiempo al perfeccionamiento de lenguas como el francés, el chino y el árabe.



Trasnochar leyendo

Gates con sus libros preferidos de l 2021. Foto: Archivo particular

A pesar de ser una figura de riqueza casi inalcanzable para muchos, uno de los hábitos que quiere enmendar es el trasnochar leyendo. Aunque la lectura es un hábito deseable, nunca se debe menospreciar que dormir bien es necesario para la salud y el bienestar.



“Aún estoy trabajando en cambiar esto”, confesó Gates sobre quedarse hasta muy tarde leyendo en su blog.

