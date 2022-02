El cofundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo, Bill Gates, habló de varios temas durante la Conferencia de Seguridad Anual que se realizó en Múnich, Alemania hace unos días. El filántropo indicó que gracias a las vacunas contra la covid-19 la crisis sanitaria que está atravesando el mundo tendría fin este año.



No obstante, sus declaraciones no terminaron allí y alertó sobre la llegada de otra posible pandemia en el futuro, pero advirtió que esta tendría un patógeno diferente que también pertenece a la familia del coronavirus.



“La posibilidad de una enfermedad grave, que se asocia principalmente con la edad avanzada y la obesidad o la diabetes, esos riesgos ahora se reducen drásticamente debido a la exposición a la infección”, dijo en medio de la conversación con Hadley Gamble de CNBC en dicho evento.



Por otro lado, explicó que el objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de vacunar al 70 por ciento de la población mundial es difícil de alcanzar, pero que el virus y la llegada de la variante ómicron ha generado un nivel de inmunidad a nivel global incluso mejor que las vacunas.



Gates también reconoció que los avances tecnológicos le han ayudado al mundo a afrontar este tipo de circunstancias de una forma más rápida y efectiva, lo que prepara al mundo para que la eventual llegada de una nueva crisis sanitaria sea manejada de una forma más eficaz.

Bill Gates había alertado años atrás la posibilidad de que el mundo viviera una pandemia. Foto: Gian Ehrenzeller. Archivo EFE

“La próxima vez deberíamos intentar hacerlo en lugar de dos años en seis meses. Las plataformas estandarizadas, incluida la tecnología de ARN mensajero (ARNm), lo harían posible”, agregó.



Bill and Melinda Gates Foundation anunció una inversión de 150 millones de dólares (cerca de 600 mil millones de pesos colombianos) en la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés), con el objetivo de desarrollar vacunas que evitarían futuras epidemias.



Sin embargo, sostiene que la generación de vacunas no es suficiente, y que el mundo debe ir más allá del desarrollo de los biológicos: “Debemos asegurarnos de que todos los que puedan beneficiarse de las vacunas tengan acceso a ellas. Ahí es donde el mundo ha fallado colectivamente en su respuesta al covid”.



Esta no es la primera vez que el empresario tecnológico realiza predicciones sobre la salud pública, en el 2015, Gates señaló que la próxima catástrofe mundial iba a estar relacionada con una pandemia.



En este momento, el multimillonario aseguró: “Puede que exista un virus con el que las personas se sientan lo suficientemente bien mientras están infectadas para subirse a un avión o ir al supermercado y eso haría que se extienda por todo el mundo de manera muy rápida”.



El informático alertó, en ese año, la poca preparación que podían tener los países para atender en materia de salud una situación tan compleja como esa. Hecho que con la aparición del covid-19 se cumplió al pie de la letra.

