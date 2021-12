El cofundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo, Bill Gates, publicó este miércoles una extensa carta en su blog personal, en donde hizo una reflexión sobre la pandemia, el futuro de la humanidad y su divorcio con Melinda French Gates, con quien estuvo casado durante 27 años.



Gates se refirió en la misiva al fin de su matrimonio y aseguró que él y Melinda French Gates continúan dirigiendo su fundación juntos y que han "encontrado un buen ritmo de trabajo nuevo".



"No puedo negar que ha sido un año de gran tristeza personal para mí. Adaptarse al cambio nunca es fácil, no importa lo que sea. Me ha impresionado lo resistentes que han sido mis seres queridos, especialmente mis hijos, en este momento difícil", dijo Gates.



Así mismo, el empresario tecnológico señaló que en el 2021 también se registraron otros cambios en su familia que han hecho que experimente el “nido vacío”.



“Mi hija mayor, Jenn, se casó este otoño y su boda fue lo más destacado de mi año. Nuestra hija menor, Phoebe, se graduó de la escuela secundaria y se fue a la universidad. Dado que mi hijo Rory también está en la universidad, eso significa que oficialmente soy un nido vacío", indicó.



Gates agregó además que su "casa es mucho más tranquila sin un grupo de adolescentes merodeando todo el tiempo", pero extraña "tenerlos en casa, incluso si es más fácil concentrarse en leer un libro o hacer el trabajo en estos días”.

Bill y Melinda Gates siguen trabajando juntos en su fundación. Foto: Forbes



Por otro lado, Gates se refirió a la pandemia y confesó que el año 2021 no trajo tanta mejora como esperaba. Con más muertes por covid-19 este año que en 2020, la variante delta y los desafíos con la adopción de la vacuna, el progreso ha sido decepcionante, indicó el multimillonario.



"Subestimé lo difícil que sería convencer a las personas de que se vacunen y sigan usando tapabocas", dijo Gates.



Pero el cofundador de Microsoft Corp. es optimista sobre 2022 y dice que espera que el final por fin este a la vuelta de la esquina. "Creo que la fase aguda de la pandemia llegara a su fin en algún momento de 2022", dijo Gates.



El llamado llega cuando el mundo se enfrenta a una nueva variante. En Estados Unidos los casos se acercan a los 50 millones. "No hay duda de que la variante omicrón es preocupante", dijo Gates.



"Pero lo que sí sabemos es que el mundo está mejor preparado para abordar variantes potencialmente malas que en cualquier otro punto de la pandemia hasta ahora".

TECNÓSFERA Y BLOOMBERG