Aunque oficialmente Bill Gates ya no sea el hombre más rico del mundo, es indiscutible el impacto que ha tenido sobre el mundo, la tecnología e incluso la filantropía, este multimillonario estadounidense.



Tras dejar inconclusos sus estudios en Harvard, dos años después de empezar su carrera, a los 26 años Gates fundaría la compañía Microsoft. Responsable de traer los computadores personales a las casas de cada uno de ustedes, en conjunto con Apple y la revolucionaria Macintosh, Microsoft es, hoy en día, una compañía de talla mundial, conocida por todos.

A pesar de haber logrado tan enorme éxito antes de sus 30 años, Gates aún cuestiona su comportamiento antes de haber fundado la compañía con el logo de las ventanas. En particular, siente remordimiento por no haber socializado cuando era estudiante en Harvard.



“Me hubiera gustado conocer más gente”, se lamentó Gates en una entrevista que dio para el canal ‘CNBC’ en el 2018. “Estaba demasiado ocupado en tener buen rendimiento en mis clases y cursar todos los seminarios posibles”.



El fundador de Microsoft explica que de haber sabido capitalizar sus relaciones sociales desde más temprano en su vida, probablemente habría confiado más en la gente con la que eventualmente haría negocios.



El magnate dejó sus estudios de derecho para crear Microsoft. Foto: Stephanie Lecocq. EFE

El amigo indicado

Más adelante se volvería amigo de Steve Ballmer, un sociable y carismático muchacho, con quien luego trabajaría en Microsoft, con Ballmer a la cabeza de la dirección general de la empresa.



Vivía en la misma residencia estudiantil que Gates en Harvard, pero a diferencia del famoso millonario, Ballmer sí hacía parte de grupos estudiantiles, clubes y participaba activamente con otros compañeros.



Eventualmente, se conocerían y Ballmer instaría a Gates a permitirse conocer a más personas, y también disfrutar de la parte de la experiencia universitaria que no tiene nada que ver con notas, y si con ser joven.



Steve Ballmer fue director general de Microsoft desde el 2000 hasta el 2014. Foto: AFP

Aunque a Gates en realidad no le hace falta volver en el tiempo para lograr alcanzar el destino de un empresario exitoso, se ha cuestionado si pudo vivirlo desde antes y disfrutar más.



Hoy en día, Gates ha financiado investigaciones científicas alrededor del cambio climático, y fue pieza necesaria en la creación de patentes de las vacunas para el más reciente covid-19. También tiene fundaciones en distintos países del tercer mundo que promueven la educación a los más vulnerables.

