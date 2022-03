¿Se imagina que ya no tenga que andar con su celular todo el tiempo sino que este se encuentre integrado con usted?, pues esta es la tecnología en la cual está invirtiendo el magnate Bill Gates, según el diario ‘Heraldo USA’.



Desde 2015, el tatuaje electrónico está siendo creado por la empresa Chaotic Moon Studios, una compañía dedicada al desarrollo de software y diseño tecnológico. De acuerdo con ellos, este dispositivo podrá medir y detectar los valores médicos de una persona con ayuda de la biotecnología.

Y aunque parezca una idea descabellada, lo cierto es que funcionarían de forma parecida a como lo hacen los relojes inteligentes que se utilizan a diario sobre la piel.



Con la ayuda de microprocesadores incorporados de manera directa en el cuerpo se quiere llegar a un diagnóstico preciso que ayude a prevenir enfermedades y controlar las constantes vitales de deportistas de alto rendimiento.

El uso de los monitores sería muy útil para los deportistas. Foto: iStock

“En vez de ir al doctor una vez al año para hacerte tu exámen físico, este tatuaje puede ser algo que pongas en tu cuerpo una vez al año y monitoree todo lo que harían en este exámen y lo envíe a tu doctor. Si hay un inconveniente, los doctores pueden llamarte”, aseguró Eric Schneider en un video de Chaotic Moon, publicado en YouTube.



De acuerdo con el medio, el multimillonario estadounidense vio en este descubrimiento una oportunidad de inversión y ahora está llevando a cabo estudios más avanzados con los que pretende que los dispositivos puedan ser usados como celulares inteligentes.

Así pues, las personas que los adquieran podrán llamar, enviar mensajes, consultar su ubicación en tiempo real, su información de tarjetas de crédito o su cédula con la ayuda de la tinta temporal que tendrían en el brazo.

¿Cómo funcionaría?

Lo que se sabe hasta ahora es que los tatuajes tendrían tinta especial que combinaría avanzados chips y nanotecnología con el fin de brindar las herramientas más comunes de un teléfono. Los chips serían capaces de conducir la electricidad para cumplir con sus funciones.

La nanotecnología es cada vez más usada. Foto: iStock

En cuanto a la biotecnología, esta consiste en la aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos u organismos vivos para la creación o modificación de productos o procesos de uso concreto, en este caso, los celulares.

¿Microchips para el coronavirus?

El creador de Microsoft se ha visto involucrado en distintos escándalos debido a la difusión de noticias falsas. Según los medios, el empresario pretendía instalar chips que combatieran el covid-19. Sin embargo, la información resultó ser engañosa.

Con el uso de una publicación de la red social Reddit, se transformaron las declaraciones hechas por Gates. En varios medios se dijo que se usaría la tecnología de Tinte de Pulpo Cuántico, financiada por la fundación Gates, para insertar cápsulas en los humanos que proporcionarían certificados digitales sobre covid-19.



No obstante, Kevin McHugh, uno de los autores principales del trabajo de investigación del tinte, dijo: “la tecnología de tinte de punto cuántico no es un microchip o una cápsula implantable en humanos y, que yo sepa, no hay planes para usar esto para el coronavirus”.

