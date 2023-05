Bill Gates ha indicado que la IA ayudará a los profesores durante las clases, con el objetivo de mejorar las habilidades de los alumnos, en los próximos meses. El magnate también indicó que esto no solo se dará con la inteligencia artificial, sino también con otras herramientas que tenemos disponibles en la actualidad.

El CEO de Microsoft destacó que tiene un dispositivo de marca Samsung. Foto: EFE - Penguin Random House Bill Gates

“En particular, una vez que se sale de un ejercicio de escritura muy estructurado, la cantidad de comentarios para ayudarme a mejorar mi escritura es muy baja y estas IA realmente son buenas en eso. Eso es lo que es este tipo de comportamiento emergente del juego de adivinanzas de palabras: una fluidez increíble para poder leer y escribir”, señaló Gates en conversación con Jessie Woolley-Wilson, líder en el campo de la tecnología educativa y presidente y CEO de DreamBox Learning.



Incluso, el magnate asegura que esta tecnología ayudará a enseñar mejor las matemáticas. “Si solo tomas los próximos 18 meses, las IA entrarán como ayudantes del maestro y le darán retroalimentación sobre la escritura. Y luego ampliarán lo que somos capaces de hacer en matemáticas. Nuestro cuello de botella en matemáticas realmente se trata más de cómo encajamos en el sistema general y cómo logramos la adopción de ese maestro”, agrega.



Además de la IA, Gates también afirma que otras herramientas son fundamentales para mejorar la educación. “Tenemos muy buenas herramientas hoy en día, que si se adoptaran por completo, en realidad harían más progreso en los puntajes de matemáticas que en los últimos 20 años. Entonces, mi optimismo sobre educación tecnológica [edtech] en general no se debe solo a la IA. Es un conjunto de cosas, incluso antes de este último avance, que creo que nos estamos volviendo más inteligentes y salimos al campo”, añade.



Sin embargo, la inteligencia artificial, al ser popular en la actualidad y visiblemente rápida, generará que las personas la adopten más fácilmente. “Al ver la magia que este software puede realizar ahora (particularmente para leer y escribir cosas, pero dentro de los próximos 18 meses para las matemáticas, así como también arreglamos algunas de estas limitaciones que tiene el sistema), soy bastante optimista de que el campo de la educación mejorar”, afirma Gates.



No es la primera vez que el magnate da predicciones sobre el futuro de la sociedad o algún de investigación, y la IA. El multimillonario afirmó anteriormente que la inteligencia artificial cambiaría el mercado laboral y que se está convirtiendo tan importante como lo es una PC. Incluso, uno de sus últimos blogs se titula 'La era de la IA ha comenzado'.

