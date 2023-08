Hoy en día, las personas se preocupan por cuidar el medio ambiente, por esta razón cada vez más se buscan diferentes alternativas de movilidad que no causen daño al ambiente. Una de ellas son las bicicletas eléctricas, sin embargo, esta deben de tener ciertos cuidados, en especial con la batería.

¿Cómo se mide la vida útil de una batería para bicicleta eléctrica?

Según el medio 'Electrobicis', la vida útil de la batería para una bicicleta eléctrica se mide en ciclos, que es el tiempo que transcurre entre la descarga total y la carga posterior.



En los modelos estándar, la vida de estas baterías ronda entre los 600 ciclos, incluso, algunas marcas llegan a los 1000 ciclos. Cuando se consumen los ciclos, la capacidad de almacenar energía en la batería se va disminuyendo a un 70% y 80%.



(Lea también: ¿Cuánta electricidad puede gastar una bicicleta eléctrica?).

¿Qué sucede cuando la batería de bici eléctrica se carga de forma indebida?

Una de las cosas que más suelen dañar las baterías es cargarlas con cargadores que no son originales o son de diferentes marcas. Un estudio realizado por la organización 'Electrical Safety First' demostró que los propietarios de bicicletas y patinetes eléctricos en el Reino Unido utilizan cargadores de posventa para cargar sus vehículos.



Además, el 20% de los encuestados admitió que sus cargadores no son compatibles con el voltaje de la batería de su bicicleta o patín. Esta mala práctica puede dañar la batería eléctrica, pues existe el riesgo de suministrar demasiado voltaje.



(Le puede interesar: ¿Cuánto peso puede soportar una bicicleta eléctrica? Le contamos).



Lo peligroso de esto es que puede desencadenar un peligroso proceso llamado fuga térmica. Esto significa que la batería entra en una reacción química de autocalentamiento incontrolable que puede producir un incendio.

Por esta razón, 'Electrical Safety First' no recomienda utilizar cargadores universales para baterías de bicicletas eléctricas y scooters eléctricos. Asimismo, publicaron un video en el que se puede ver la batería eléctrica de una bicicleta explotando debido a un sobrevoltaje.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Cuánto puede costar poner un motor eléctrico a una bicicleta?

Crean implantes cerebrales que se conectan a un ordenador para devolver habla perdida

ChatGPT muestra 'precisión' en la toma de decisiones clínicas, según un estudio