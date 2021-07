¿Por qué tres magnates quieren 'conquistar' el espacio exterior?

La primera carrera espacial de la raza humana se dio en el contexto de la Guerra Fría y tuvo como competidores a la Unión Soviética y a Estados Unidos, dos superpotencias que querían demostrar su poderío económico y tecnológico al enviar satélites artificiales, seres vivos y humanos desde el planeta Tierra hacia el espacio exterior.



Hoy, 65 años después del inicio de esa carrera, de alrededor de 8.900 satélites en órbita y de más de 500 hombres y mujeres astronautas, el panorama, el conocimiento y los intereses por viajar al espacio son diferentes.

La industria de los viajes comerciales por fuera de la Tierra despierta hace varios años el interés de las fortunas más grandes del planeta. Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo; Elon Musk, el tercero, y Richard Branson, el 621 en la lista de Forbes, tienen su propia carrera espacial desde el inicio de este siglo. El botín a conquistar no es menor: estimaciones de Morgan Stanley indican que en general la industria espacial generará ingresos de un billón de dólares para el año 2040, cifra que quintuplica la fortuna más grande del mundo, la de Bezos (206.000 millones de dólares).



Los tres magnates crecieron con el sueño de viajar al espacio y la manera más directa que encontraron para cumplirlo fue crear empresas privadas en la industria aeroespacial. Todas estas compañías nacieron con objetivos parecidos: llevar al humano a hacer turismo por fuera de la Tierra, lograr que grandes números de personas habiten en el espacio exterior o, incluso, que la raza humana colonice otros planetas.



De estos tres personajes, es Richard Branson el que puede decir que ya conoce el espacio exterior personalmente. El domingo 11 de julio, a bordo del avión cohete VSS Unity desarrollado por su empresa Virgin Galactic, el multimillonario británico, que hoy cumple 71 años, pudo ver la curva del planeta en contraste con el espacio.



A 85 kilómetros del suelo, Branson envió su mensaje: “Alguna vez fui un niño con un sueño mirando las estrellas. Hoy soy un adulto en una nave espacial mirando hacia nuestra hermosa Tierra. A la siguiente generación de soñadores les digo: ‘si nosotros podemos hacer esto, solo imagínense lo que ustedes podrán hacer’ ”.

Richard Branson y el equipo que viajó al espacio en la aeronave SpaceShip Two Unity 22. Foto: EFE (EPA/VIRGIN GALACTIC)

Este logro personal y también empresarial de Branson, fundador del conglomerado Virgin Group, llegó después de años de desarrollo, investigación e inversión. Pero no exento de una tragedia. En 2014, uno de los vehículos espaciales de Virgin Galactic explotó cuando ascendía sobre el desierto de California, un suceso que costó la vida de uno de los pilotos a bordo y dejó al otro herido. En ese momento, Branson expresó estar “profundamente triste” y reflexionó: “(llegar) Al espacio es difícil, pero vale la pena. Vamos a perseverar y seguir adelante juntos”.



En 2018, otra nave de la empresa del británico despegó y alcanzó una altura de 82,7 kilómetros. Esto la convirtió en la primera empresa privada en ejecutar un vuelo comercial tripulado al espacio exterior, según la Nasa.



Para llegar a ese punto, Virgin Galactic recibió inyecciones económicas que han sumado más de 700 millones de dólares desde su fundación, en 2004. Actualmente, esta empresa está valorada en 4.000 millones de dólares, según las estimaciones de Forbes en mayo.



Además, la compañía de Branson ya ha recaudado millones de dólares en reservas de vuelos espaciales. Según el portal Business Insider, más de 600 personas de 58 países diferentes han reservado tiquetes cuyo valor ronda los 250.000 dólares, y entre los nombres de las reservas figurarían celebridades como Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Brad Pitt, Angelina Jolie, Lady Gaga y Justin Bieber, entre otros.

¿Viajes para todos?

La promesa de viajar al espacio a bordo de vehículos desarrollados por empresas privadas ya se cumplió. Sin embargo, no se sabe si la misma suerte correrá para el objetivo de democratizar los viajes por fuera del planeta para que estén al alcance de todos.



¿Cuánto costará viajar al espacio? es la primera inquietud a resolver, y las respuestas no son alentadoras para todos. Virgin Galactic espera que para el próximo año la opción de salir del planeta, así sea por unos minutos, esté al alcance de todo mortal que pueda pagar los tiquetes, que rondarán entre los 250.000 y los 400.000 dólares.



Jeff Bezos salió de la dirección de Amazon el 5 de julio. Foto: AFP

Del otro lado está Blue Origin, empresa fundada en el 2000 por Bezos y nacida por el deseo de su fundador de “construir hoteles espaciales, parques de diversiones y colonias para 2 o 3 millones de personas que estarían en órbita”.



Esta compañía se financia anualmente con la venta por parte del mismo Jeff Bezos de mil millones de dólares en acciones de Amazon. Además, Blue Origin recibe inyecciones económicas de la Fuerza Aérea de EE. UU. y más inversiones de la fortuna privada del magnate.



Blue Origin dará un gran salto en la carrera espacial este 20 de julio, en el aniversario 52 de la misión que llevó al primer hombre a la Luna. Bezos y su hermano saldrán hacia el espacio exterior a bordo del cohete New Shepard, que recibió este nombre en honor a Alan Shepard, el primer estadounidense en viajar por fuera del planeta en 1961. Se calcula que el cohete de Blue Origin alcance una altura superior a los 100 kilómetros, 15 más que lo que logró Branson en su hazaña.



Y es que el ambiente entre estos multimillonarios es altamente competitivo. Blue Origin así lo hizo notar, pues demeritó el logro de Branson argumentando que la altura que alcanzó la VSS Unity no corresponde a los 100 kilómetros “reconocidos internacionalmente” de la línea Kármán que define el comienzo del espacio exterior. Sin embargo, para el Gobierno de Estados Unidos, esta ‘frontera’ está a los 80 kilómetros de altura. Esta postura dio a entender que sí hay algo de competencia entre los magnates Bezos y Branson, más allá de que el mismo fundador de Amazon haya felicitado al británico en sus redes sociales.

Elon Musk sueña con colonizar Marte. Foto: AFP

Por su parte, el particular Elon Musk, el tercer hombre más rico del mundo y director de SpaceX, entre otras empresas, viajó a Nuevo México a apoyar a su amigo Branson. Incluso, su nombre aparece entre las más de 600 reservas de viajes privados al espacio en naves de Virgin Galactic.



De los tres magnates, Musk es, tal vez, el que tiene ambiciones más grandes. En noviembre del año pasado, la nave Dragon de SpaceX, empresa valorada en 74.000 millones de dólares, llevó a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional (ISS, por su sigla en inglés) y se convirtió en la primera empresa privada en enviar humanos a la estación. Los logros de esta compañía le han valido la certificación por parte de la Nasa, además de múltiples contratos para ejecutar misiones espaciales de reabastecimiento de la ISS.



El sueño de Musk es claro: colonizar Marte y ser el ‘emperador’ del planeta marciano. El famoso Starship de SpaceX sigue su desarrollo para realizar vuelos interplanetarios tripulados. El magnate de origen sudafricano aseguró en entrevista con Axel Springer SE que el primer vuelo tripulado a Marte está cerca y, “si hay suerte”, se adelantaría del 2026 al 2024.



Tanto Musk como Bezos y Branson siguen acercándose, más aceleradamente que antes, al sueño de consolidar el negocio de los vuelos espaciales comerciales, que además tiene clientela hace varios años.



El viaje que Jeff Bezos hará el martes seguirá poniendo puntos en la línea de tiempo de la carrera espacial de los magnates. Su testimonio dará credibilidad a los desarrollos tecnológicos por parte de las empresas privadas en la industria espacial. Estas compañías han recibido también el aval de gobiernos y de la Nasa, particularmente, para hacer realidad el sueño de miles de personas en el mundo de viajar al espacio. Este tipo de apoyos se manifiestan en permisos y contratos que ayudan a financiar los desarrollos necesarios que garanticen la seguridad y, por supuesto, la capacidad de las naves para salir del planeta pensando en volver o vivir en la órbita.

