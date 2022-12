Betterfly es una empresa nacida en Chile en 2018 valorada en más de 1.000 millones de dólares, con operaciones en Brasil, Ecuador, Perú, México, Argentina, Chile y España (próximamente Portugal), y con más de 3.000 empresas afiliadas, que tiene un objetivo muy ambicioso: impactar con el ‘Efecto Betterfly’ a 300 millones de personas en Latinoamérica para el 2030.



Betterfly se define como “una plataforma de beneficios e impacto positivo” que busca llevar bienestar y calidad de vida a los trabajadores de las empresas, impactando además el medioambiente de manera positiva, entre otros.

A través de programas de fidelización y beneficios, las personas optimizan su calidad de vida y salud a partir del ejercicio y rutinas sanas de alimentación, entre otras.



Betterfly se encarga de entregar beneficios, puntos, como un plan de beneficios para quienes cumplan y apropien las propuestas de una mejor calidad de vida, sana y consciente del entorno.



Helga Wobst es la líder de este unicornio, Betterfly en Colombia. Una persona que no usa tarjetas de crédito, que ha pasado por diferentes industrias y desde muy niña tuvo en claro el uso responsable del dinero: “Como siempre tuve buena letra en el colegio, mis amigas empezaron a buscarme para que hiciera dedicatorias en los cuadernos con letras grandes, de colores, y luego para que escribiera credenciales de amor al mejor estilo de Timoteo, unas tarjetas (también tiendas) que estaban de moda. Y me pagaban por ello. Así me gané mis primeros ahorros”.



La gerente general de Betterfly es también amante del yoga, la comida india y el chocolate, y no puede acostarse a dormir y conciliar el sueño sin haber respondido todos los mensajes pendientes en su celular.



¿Cuál es la fórmula de Betterfly para tener una valoración superior a 1.000 millones de dólares vendiendo propósito a las empresas? “Al ser un unicornio social trabajamos por conseguir un triple impacto”, contesta.



“Eso significa: ser rentables, ser aliados de diversas organizaciones promoviendo temas de nutrición y bienestar en los usuarios de la plataforma y generar impacto medioambiental a través de ONG que desarrollan proyectos de reforestación o brindan acceso de agua potable a comunidades”.

¿Qué hace Betterfly?

Betterfly es un negocio B2B. De empresa a empresa. Este unicornio le vende a las compañías (de cualquier tamaño) acceso a una plataforma digital con beneficios para sus empleados. Beneficios que combinan prevención y bienestar, protección financiera y propósito social.



En el primer escalón está la prevención donde se encuentran los servicios de bienestar, telemedicina, fitness y ‘mindfulness’. Luego, en la protección se ofrece un seguro de vida dinámico para cada colaborador que él mismo ‘alimenta’ con el uso de la plataforma.



Y por último, está el propósito social, que está asociado a las donaciones voluntarias que realizan los mismos colaboradores a organizaciones sociales especializadas en proyectos de salud, alimentación y educación. Y todo, con una moneda virtual como sistema de pago: ‘BetterCoins’.



“Hay muchas plataformas de bienestar, pero ninguna con el diferencial del propósito. No somos una empresa de fitness, de educación, de telemedicina. Lo relevante es que todos, primero, mejoramos a nivel individual cambiando los hábitos; y segundo, podemos transformar comunidades enteras con verdadero cambio social”, explica Wobst.



“Las empresas deben crear un clima donde la gente se sienta en el centro. Más allá de una buena remuneración, horarios flexibles. No hay que ofrecer una meta solo detrás de un número, sino de un propósito social. Hay que multiplicar las compañías que generan un impacto real. Si haces parte de una empresa con esa visión, siempre vas a dudar más de una vez en cambiar”, explica la gerente de Betterfly.