Ofrecen 760 becas en capacitación en soporte TI para jóvenes

La compañía de tecnología Google anunció este lunes el lanzamiento de un programa que busca ofrecer 760 becas, 380 para jóvenes en Bogotá y 380 para Medellín, en curso de certificación profesional se soporte TI a través de la plataforma de educación el línea Coursera.



Las personas seleccionadas, las cuales deben tener entre 18 y 28 años, realizarán el curso durante dos meses y medio y se les cubrirá todos los gastos de la capacitación, entre los que se encuentran lecciones en video, lecturas, laboratorios prácticos, widgets interactivos sobre solución de problemas, servicio al cliente, redes, sistemas operativos y administración de sistemas de seguridad.

“Hay varios indicadores y estadísticas que muestran que globalmente hay una carencia de especialistas de TI y particularmente en países de Hispanoamérica por eso decidimos lanzar este programa”, señala Giovanni Stella, Country Manager de Google Colombia.



Así mismo, los seleccionados recibirán formación en habilidades como orientación vocacional, habilidades socioemocionales y cómo presentar una hoja de vida con el fin de prepararlos en el mercado laboral.



Los interesados deben haber culminado el bachillerato, no estar realizando ningún otro estudio y no tener un trabajo en este momento.



Las 760 becas será entregadas en un plazo de dos años y los seleccionados serán elegidos en varias fases, la primera de esta comienza el próximo mes de octubre. Los beneficiados serán elegidos por The International Youth Foundation, por medio de entidades educativas Unicafam en Bogotá y Comfenalco en Medellín.



El programa cuenta como socios empleadores a FTI Consulting, Mercado Libre, Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, Linio, Madiautos, NetActica, CMS Rodríguez Azuero y Gosh, los cuales recibirán las hojas de vida de los becados para que participen en las futuras ofertas laborales que desarrollen en este campo.



“La idea es que estos jóvenes se certifiquen para que tengan más posibilidades de encontrar trabajo en el sector de soporte TI. Estamos buscando principalmente mujeres y jóvenes de bajos recursos en el país”, precisó Stella.



Los interesados pueden inscribirse a través de events.withgoogle.com/certificado-ti-colombia/ o llamar a las líneas de Unicafam Bogotá (6528600) o Comfenalco en Medellín (4489770).

