El CEO de Google, Sundar Pichai, ha prometido que Bard, su chatbot impulsado por inteligencia artificial, tendrá mejoras en el futuro cercano. El ejecutivo indica que la compañía tiene modelos más potentes que esta IA y que los usuarios verían los cambios muy pronto.

“Claramente tenemos modelos más capaces. Muy pronto, quizás cuando este [podcast] se publique, actualizaremos Bard a algunos de nuestros modelos PaLM más capaces, lo que traerá más capacidades; ya sea en el razonamiento, la codificación, que pueda responder mejor a las preguntas de matemáticas. Por lo tanto, verán el progreso en el transcurso de la próxima semana”, afirma Pichai en una entrevista en Hard Fork, podcast de The New York Times.



El CEO de Google señala que Bard cuenta con una “versión ligera y eficiente de LaMDA”, por lo que aún pueden mejorarla para competir contra otros chatbots. “En cierto modo, siento que tomamos un Civic mejorado y lo pusimos en una carrera con autos más potentes”, agrega.



Entonces, ¿por qué Google lanzó Bard si no iba a poder competir contra una IA como ChatGPT? Pichai indica que es mejor poder controlar la herramienta y no que sea la más potente. “Para mí, era importante no sacar un modelo más capaz antes de que podamos asegurarnos de que podemos manejarlo bien”, asegura.



Bard fue lanzado recientemente como una competencia directa a ChatGPT de OpenAI. Este chatbot está calificado como un “experimento” para Google y se indica de primera mano que podría dar información errónea. Según la empresa, lo que buscan es que el ‘feedback’ ayude a mejorar su funcionamiento.



Pese a que Bard se encuentra en medio de una polémica debido a unas declaraciones de un exingeniero de Google, el cual asegura que se utilizaron datos de ChatGPT para entrenarlo, el chatbot ya está activo para un uso masivo. Además, un vocero de la compañía ha salido a desmentir estas afirmaciones, pero no ha dado más declaraciones al respecto.

