Banda ultraancha: una tecnología cada vez más usada

Entre las tecnologías inalámbricas hay una destacada que está ganando la atención de las grandes compañías tecnológicas por su precisión, y no se trata puntualmente de desarrollos de las ya conocidas wifi y Bluetooth.



La banda ultraancha o UWB (por sus siglas en inglés) es vista cada vez más con buenos ojos por permitir de forma más efectiva una mejor comunicación de corto alcance entre los dispositivos, similar a lo que sucede con el bluetooth.



En ese sentido, la UWB se explica como un protocolo de comunicación inalámbrica de corto alcance que funciona a través de ondas de radio a frecuencias muy altas, es decir, a bandas de 500 MHz. Con estas frecuencias envía ondas mucho más rápido por lo que, similar a un radar, al estas rebotar puede identificar la distancia de los objetos y evitar interferencias.



Con velocidades de transferencia de datos y archivos más altas que las del Bluetooth o el wifi, es más efectiva para hacer envíos de grandes cantidades de información.



“Lo que hace la banda ultraancha es mejorar las velocidades de este tipo de transferencias hasta en 50 Gbps”, detalla Jorge Rueda, gerente comercial para los Países Andinos de Linksys, mucho más que los 50 Mbps del Bluetooth 5.1.



El Consorcio Fira, una organización que desde el 2019 promueve la adopción de la tecnología UWB y las investigaciones en este campo, asegura que a diferencia del Bluetooth, que identifica el equipo según la intensidad de la señal y tiene niveles de precisión de un metro, la banda ultraancha es capaz de localizar equipos con más exactitud en un rango de 10 centímetros en la línea de visión o fuera de esta.



La UWB permite que se cuente con una localización en tiempo real, basada principalmente en una frecuencia de actualización que va entre 200 y 1.000 veces por segundo. Así mismo, está soportada en bandas diferentes a las utilizadas por Bluetooth y wifi, por lo que la señal es capaz de superar de forma más rápida interferencias como paredes u otros tipos de barreras en interiores, lo que puede hacer que la interconexión con diferentes dispositivos se de una manera más efectiva.



Esto ha hecho que gigantes del sector tecnológico como Samsung, Apple y Xiaomi lo hayan empezado a incorporar en sus dispositivos.



Precisamente, el director de Tecnología de Samsung, KJ Kim, catalogó este tipo de tecnología como “algo muy especial” y que es capaz de cambiar las “reglas” en el mundo inalámbrico.



Kim precisó que “con UWB, es posible tener conexiones inteligentes y sin interrupciones entre dispositivos que pueden ayudar con una amplia gama de necesidades, desde realizar pagos seguros a distancia hasta localizar un control a distancia perdido”.



Mayor seguridad

Aunque la banda ultraancha no es originalmente nueva, ya que este tipo de tecnología de radio que se mueve en altas frecuencias está siendo investigada desde las décadas de los años 50 y 60, en un primer momento desde el campo militar, en los últimos años ha tenido mayor desarrollo, principalmente para dispositivos móviles, descubriendo un gran potencial de transferencia inalámbrica.



Lo que ha llamado también la atención es el alto nivel de seguridad que ofrece su comunicación. Esto se debe principalmente a que la UWB realiza un cálculo preciso de la distancia física en que se encuentra el dispositivo, por lo que hace casi imposible que se pueda interceptar la señal o que sea atacada por mecanismos de retransmisión, como sucede con el Bluetooth.



A diferencia de otras conexiones inalámbricas, esta tecnología no hace uso del acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA), sino de tecnología de radio de impulsos especificada en IEEE 802.15.4a esto significa que utiliza un rango del espectro menos transitado y más seguro.



Esto ha hecho que se explore su potencial en el campo del internet de las cosas, en especial de la domótica. En este sentido se explora la capacidad para la incorporación de llaves digitales muy seguras.



En este momento, Samsung ya trabaja sobre este campo para lograr incorporar la opción desde sus teléfonos inteligentes.



“Muy pronto, la tecnología UWB eliminará la necesidad de llaves físicas. Con la solución de llave digital de Samsung, el usuario podrá utilizar su smart-phone Galaxy para desbloquear la puerta de su casa cuando se acerque a ella”, detalla KJ Kim en uno de los editoriales de la compañía.



Apple incorporó la banda ultraancha en el iPhone 11 para mejorar el sistema de AirDrop, con el que los dispositivos de la marca pueden compartir fácilmente archivos y documentos entre sí.



En su reciente lanzamiento de la última generación de iPhone, los equipos iPhone 12 también cuentan con la tecnología UWB. Así mismo, fue incluido en su asistente inteligente Homepod Mini para hacer transferencia de información más efectiva.



En el caso de Samsung, la compañía lo incorporó en sus equipos Galaxy Note20 Ultra y Z Fold2, enfocado en la función Near Share, que facilita el intercambio de archivos dentro de los dispositivos Android, como también mejora la herramienta SmartThings Find, que permite generar una pantalla en realidad aumentada con información sobre la ubicación, dirección y distancia de otros dispositivos Galaxy.



Por otro lado, Xiaomi también ha explorado esta tecnología y la tiene su teléfono Xiaomi Mi 10 y algunos de sus electrodomésticos inteligentes.



Si bien esta es una tecnología que apenas está empezando a desarrollarse e implementarse en los dispositivos móviles, lo cierto es que hay un gran interés por la UWB y lo que se puede hacer con esta tecnología.

