Garantía que presentó Centros Poblados es falsa: Banco Itaú

Este viernes, el Banco Itaú se refirió a las presuntas garantías falsas que el contratista Unión Temporal Centros Poblados presentó en el contrato de Centros Digitales con el Ministerio de las TIC.



"Los documentos presentados como garantías por la Unión Temporal Centros Poblados al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no fueron expedidos por Banco Itaú", indicó la entidad bancaria.



Itaú precisó que "se trata de documentos falsos cuyo contenido, forma, numeración y firmas no corresponden a las usadas por Itaú para estos procesos". Y agregó que "el correo electrónico referido en los documentos falsos no corresponde con el dominio ni con las direcciones de correo electrónico que maneja el banco, y la persona que aparece como remitente no es ni ha sido funcionaria de la entidad".



El banco señaló, además, que nunca emiten garantías bancarias a través de intermediarios y este proceso siempre se tiene que realizar en las oficinas y con los funcionarios de Itaú.



Por otro lado, el banco enumeró cada uno de los pasos que se deben cumplir para solicitar una garantía bancaria y destacó que Unión Temporal Centros Poblados no llevó a cabo ninguno de estos en la entidad.



"Banco Itaú reitera que ninguno de estos pasos se surtió, ni se recibió solicitud alguna para el trámite de garantía bancaria a nombre de la Unión Temporal", puntualizó la entidad bancaria.

El escándalo del contrato

Hace dos semanas, el Mintic declaró la caducidad del contrato 1043 de 2020 que firmó con Unión Temporal Centros Poblados para conectar por 11 años a internet a 7.277 Centros Digitales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá D.C., Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.



La decisión se tomó por parte del Ministerio de las TIC por una serie de irregularidades en el proceso, como la presentación de una garantía bancaria falsa por parte del contratista, que permitió el desembolso de una adelanto por 70 mil millones de pesos.



Con esto, el contrato será adjudicado a ETB Net, quien obtuvo en el proceso de adjudicación la segunda mejor calificación. Precisamente, la empresa de telecomunicaciones expresó que cuentan con la capacidad para realizar las obras. La ministra de las TIC, Karen Abudinen, indicó que esperan que el nuevo contrato esté firmado para el 30 de septiembre.



Por su parte, Centros Poblados ha solicitado la nulidad de la caducidad del contrato alegando una presunta violación al debido proceso y a la defensa. Y ha agregado que piensan presentar una demanda contra el Estado por los perjuicios causados a las cuatro empresas que hacen parte de la Unión Temporal, porque debido a la caducidad deben ceder los contratos que tengan con el Estado.

