Baby shark: de la viralidad de las redes a las pantallas de televisión

El popular video viral Baby Shark, creado por una productora surcoreana, pasará de las pantallas de los teléfonos a los televisores. Después de un par de años de fama global en internet, la producción infantil de la familia de tiburones sería parte de una serie para el canal estadounidense Nickelodeon.



Desde que fue publicado por primera vez en YouTube, en junio de 2016, el video Baby Shark ha amasado cerca de tres millones de reproducciones. Su popularidad viral llegó en 2017, pero el fenómeno no ha menguado.



Existen miles de videos de versiones de la canción, con animación, con niños actuando o con peluches. Si usted tiene hijos pequeños inevitablemente habrá escuchado el 'tutututu turu' ( o si prefiere do do do do do do) de la familia de tiburones que navegan en la web.

En caso de que aún no lo conozca, este es el popular video:

El video se centra en una padre, una madre, una pareja de abuelos y un bebé tiburon, cada uno con una coreografía particular. Según reportaron medios internacionales, se espera que sea adaptado como una serie de televisión después de un acuerdo comercial entre el canal Nickelodeon y la productora Pinkfong.

No se han revelado detalles de cómo funcionará la serie en el canal. Foto: Tomado de PinkFong en YouTube

Aunque por el momento el argumento de la serie no ha sido revelado, Nickelodeon podría optar por formatos cortos de historias y episodios independientes entre sí para no comprometerse con una trama profunda de personajes. El acuerdo comercial le permite al canal tener derechos de todos los productos derivados que pueda llegar a fabricar en el mercado occidental.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET