China estrenó su avión no tripulado de carga con 500 kilos de capacidad, el TP500 de completó un exitoso vuelo inaugural el pasado 18 de junio, de acuerdo con la Corporación de la Industria de Aviación de China (AVIC).



El vuelo tuvo una duración de 27 minutos y el UAV (vehículo aéreo no tripulado por sus siglas en inglés) no tuvo problemas durante el recorrido.



La aeronave fue desarrollada por AVIC First Aircarft Institute y es el primer gran avión de carga no tripulado construido bajo los requisitos del Reglamento de Aviación Civil China.



Una de las características del TP500 es que tiene una autonomía máxima de 1.800 km y puede transportar una carga estándar de 500 kilos a 500 kilómetros de distancia.



En cuanto a su diseño, se considera que lo crearon con un enfoque aerodinámico pero sencillo, con una propulsión con un turbo hélice de tres hélices. Además, funciona con inteligencia artificial, tiiene más de 40 metros de eslora y puede alcanzar una velocidad de más de 20 nudos o unos 37 km/h.

​

Gracias al buen resultado que tuvo este viaje de prueba, la televisión estatal china transmitió el despegue y también el aterrizaje, lo que dejó buenas impresiones sobre el futuro de esta máquina.



Ahora, el propósito de la aeronave no está del todo claro, ya que muchos se preguntan si srá comercializada o por el contrario solo estará disponible dentro de China.

China's homegrown TP500 unmanned transport plane makes maiden flight pic.twitter.com/zdXGQRFvVf — CGTN (@CGTNOfficial) June 19, 2022

