El Gerente de energía de Empresas Municipales de Cali, Emcali, Marino del Río Uribe, señaló que luego de que se confirme el pago de la deuda que Claro tiene con la compañía, el servicio se restablecerá y los caleños volverán a tener los servicios contratados.



"Esperamos que se confirme el pago de Claro e inmediatamente se restablecerán los servicios", afirmó.



Durante el domingo, el servicio de Internet de Claro, empezó a fallar en más de 30 barrios en la ciudad por un corte de energía que Emcali hizo pues argumenta que la empresa de comunicaciones le adeuda 18.999 millones de pesos por el uso de la infraestructura de la ciudad.​

Claro apuntó que había presentado una queja a Emcali para solicitar una aclaración y que la empresa respondió con un corto de energía para la prestación del servicio en la ciudad.



De acuerdo con cifras del MinTIC, al II trimestre del 2021, Claro contaba con 238.010 clientes de internet en el hogar en la capital del Valle del Cauca, y se estima que la mitad habían presentado inconvenientes con el servicio.



La situación de los cortes de energía, no es nueva, pues el 18 de enero también sucedió y Claro anunció el pago parcial de más de 7.000 millones.



"A pesar de esto y de las quejas presentadas por Claro, Emcali no tuvo en cuenta el pago realizado por la compañía por cerca de 8.000 millones de pesos, y nuevamente, el domingo 6 de febrero, decidió desconectar las fuentes de energía de Claro, y con ello el servicio de Internet", explicó el operador.



Además apuntó que Emcali no ha dado ningún trámite adecuado a las quejas de Claro y, por el contrario, está buscando desconectar un servicio esencial.



"Claro realizó los pagos pretendidos por Emcali con el fin de que los caleños no se queden sin internet, pero se reserva el derecho de tomar toda acción legal y penal que dé a lugar para defender el correcto acceso a Internet en la ciudad", agregó.



Con el pago de 12.234.780.700, la deuda estaría saldada, y el servicio debería ser reactivado , Emcali deberá reconectar la energía, pero la empresa de comunicaciones ha señalado que no ha sucedido y que por su parte están trabajando para reestablecer lo más rápido posible las zonas afectadas y que el el inconveniente quede solucionado hoy.Lea también:

