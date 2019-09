¿Qué dicen Tigo, Movistar y Claro ante el lío con Avantel?

A semanas de que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) realice la esperada subasta de la banda de 700 MHz, los principales operadores del país están en una disputa con Avantel por el pago del servicio de roaming automático nacional (RAN).



Tras años de usar este modelo, que permite que un operador utilice las redes de otros a cambio de un pago por prestación, Avantel sostiene que no tiene ninguna deuda pendiente con Claro, Tigo y Telefónica Movistar. Sin embargo, los tres operadores argumentan que desde noviembre de 2018, fecha en la cual cambió la tarifa preferencial del RAN para Avantel, este no les paga el costo actualizado.

"Desde noviembre de 2018, Avantel se ha negado a cumplir con las medidas regulatorias vigentes, una vez finalizó el tratamiento tarifario diferencial establecido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) para sus primeros cinco años como operador móvil, esto ha implicado el no pago de los valores correspondientes por el uso de la red de Movistar para el servicio de voz y datos", argumenta Telefónica Movistar, que aseguró que inició una acción ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) "por competencia desleal".



El operador afirma que la SIC ya emitió una medida cautelar ordenando a Avantel pagar los valores regulados, sin embargo, la entidad se ha negado a dar comentarios al respecto. "Por estos mismos hechos, Mintic imputó cargos a Avantel por violación normativa", resaltó Telefónica.

Por su parte, Claro detalló: "Desde noviembre del año pasado, Avantel se ha

negado a pagar la tarifa de operador establecido por el uso que sus usuarios hacen de otras redes donde este operador no tiene cobertura, conocido como el servicio de Roaming Automático Nacional. (...) Instamos a Avantel a cumplir con sus obligaciones para garantizar el mejor servicio a sus clientes".



Así mismo, Tigo indicó que el 18 de septiembre, la CRC "dirimió el conflicto entre Tigo y Avantel estableciendo que desde el 14 de noviembre de 2018 las tarifas de RAN que debe pagar Avantel a Tigo son las que rigen para todos los operadores de telecomunicaciones y no las tarifas de operadores entrantes, como lo afirmaba Avantel".



El operador sostiene que actualmente, la deuda en mora de por el servicio de RAN asciende a más de 29 mil millones de pesos.



Sin embargo, Avantel, que se pronunció este miércoles 18, plantea que "no existe ninguna deuda vencida con ningún operador".



"Lo que ocurre es que nos encontramos en una disputa entre operadores sobre cuál debe ser la norma aplicable para calcular la tarifa de RAN", apunta Avantel.



TECNÓSFERA