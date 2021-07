Los avances tecnológicos que se toman el mundo del deporte

Utilizar analítica de data y video para hacer de forma más sencilla la transmisión de eventos deportivos y contar con dispositivos que permitan recolectar datos exactos y relevantes de un jugador cuando está entrenando son dos de las grandes apuestas en las que la tecnología está buscando revolucionar la forma de hacer deporte actualmente.



Las últimas tendencias del deporte 4.0, entendido como esas soluciones para la digitalización de este sector, se han visto impulsadas con el despliegue de las redes 5G, que permiten mayores velocidades de conexión, menor latencia y más cantidad de personas conectadas sin afectar la experiencia de navegación.



Las redes de última generación, que hasta el momento solo se han implementado en Colombia a través de varios planes piloto, están siendo utilizadas para mejorar múltiples aspectos en el fútbol.



“Dentro del deporte, el fútbol es uno de los sectores a los que se les está dedicando mucho interés en la aplicación de tecnología. Vemos que el 5G permite mejorar procesos que antes no eran posibles y brinda un mejor soporte para su implementación”, señaló en diálogo con EL TIEMPO Ana María Vega, líder de Innovación Técnica de Telefónica.

Lo nuevo

Actualmente, en el estadio Abanca-Riazor, en Galicia (España), sede del Deportivo de la Coruña, se está haciendo uso de un sistema de retransmisión automática de los partidos, que permite reducir notablemente los costos, haciendo que esta tecnología pueda aplicarse en otras áreas del deporte.



El proyecto funciona a través de big data, soportado con redes 5G con cuatro antenas que están en el recinto. En el lugar fueron ubicadas ocho cámaras en diferentes puntos del estadio, las cuales cuentan con almacenamiento y conexión directa en la nube.

Una de las grandes novedades es que estos dispositivos no solo transmiten sino que cuentan con analítica de video, en el que identifica cuáles son los jugadores, los arqueros y el balón dentro de la cancha.



Esto lleva a que a través de un modelo de inteligencia artificial ya no se necesite de una unidad móvil de televisión, con un equipo humano detrás que va eligiendo en tiempo real cuáles son las imágenes que se van mostrando durante el desarrollo de la competencia, porque esta tecnología, teniendo en cuenta cuáles son las dinámicas que se están manejando dentro del campo, va haciendo la realización automática de la transmisión del partido.



Uno de los puntos más interesantes de esta innovación es que permite que la publicación de estos contenidos no sea únicamente por televisión, sino por plataformas de streaming y redes sociales como canales de distribución.



Esto permitiría que otros deportes, que actualmente no tienen tanto cubrimiento, puedan aprovechar este avance tecnológico.



“Creemos que hay un futuro en la democratización de la realización de eventos deportivos. ¿Por qué no retransmitir la liga municipal o los partidos en los polideportivos?, esos eventos que normalmente no cuentan con el dinero para ser retransmitidos”, destacó.



Esta innovación se viene aplicando con éxito desde diciembre pasado en los partidos del Deportivo de la Coruña. Otro de los desarrollos que busca facilitar procesos dentro del fútbol son unas espinilleras inteligentes, elaboradas principalmente para los jugadores más jóvenes, en proceso de formación entre los 10 y los 16 años.



Estos dispositivos permiten recolectar datos biométricos del jugador, que le permiten en tiempo real al entrenador saber cuál es el estado físico del futbolista durante el partido. “Con estos datos , el entrenador puede decidir de manera más acertada si le puede exigir más o menos, si la persona está jugando por su zona o no, y así tomar decisiones”, precisó.



El equipo es ligero porque está hecho con fibra de carbono, que garantiza al tiempo su resistencia. Está integrado con varios sensores, conectados por bluetooth, que suben a la nube los datos recolectados. Cuenta con giroscopio, GPS, acelerómetro, medidor de frecuencia cardiaca y temperatura y un micrófono que permite saber si el jugador recibió un golpe o simplemente pateó el balón.



Todo esto recoge hasta 50.000 parámetros distintos en un partido, entre los que se encuentra cuántas veces el futbolista tocó el balón con su pierna izquierda y con la derecha, cuánto porcentaje del encuentro ha corrido y cuánto ha caminado, y cuál es su velocidad máxima. Estas métricas pueden ser usadas, además, para los reclutadores de jugadores de base, ya que permitirán tener en mayor detalle cuál es el rendimiento deportivo y elegirlo según las necesidades de un equipo.



“Estas espinilleras ya se están probando en dos equipos de fútbol en España, pero estamos revisando su aplicación no solamente para el fútbol, sino también para el ciclismo”, puntualizó Vega.



TECNÓSFERA

